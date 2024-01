Una delegación del Consejo de Dirección del eHealth Center de la UOC, integrada por la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, Marta Aymerich, la vicerrectora de Globalización y Cooperación, Pastora Martínez Samper, y el director de Desarrollo del eHealth Center, Manuel Armayones, visitó varias instituciones de Toronto (Canadá) relacionadas con la salud electrónica.

Durante su visita, Marta Aymerich vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación, firmó, en nombre del rector de la UOC, Josep A. Planell, un acuerdo de colaboración con el Center for Global eHealth Innovation y el Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) de la Escuela Dalla Lana de Salud Pública de la Universidad de Toronto. En nombre del Center for Global eHealth Innovation y el Institute for Global Health Equity and Innovation firmaron sus directores, Joe Cafazzo y Alejandro Jadad, respectivamente.

Las dos instituciones son líderes en salud electrónica, y el Health Center de la UOC colaborará estrechamente con estos centros como socio estratégico en Europa. La intención es contribuir a crear una red estable de centros académicos y de investigación en este campo. Además de organizar y llevar a cabo tanto jornadas como reuniones habituales y estables para fomentar la formación y la investigación, la colaboración entre estas tres instituciones abordará principalmente el diseño y el desarrollo de actividades de investigación centradas en las tecnologías sanitarias que permitan a las personas gestionar mejor su salud.

La visión transdisciplinar del eHealth Center

De acuerdo con el compromiso fundacional del centro y su visión transdisciplinar, la asociación con el Center for Global eHealth Innovation y el Institute for Global Health Equity and Innovation (IGHEI) coincide plenamente con los objetivos del eHealth Center: generar y transferir conocimiento, con un planteamiento centrado en las personas que aborde aspectos físicos, psicológicos y sociales. Esto no solo permitirá hallar soluciones para enfermedades y problemas de salud, sino que, además, contribuirá a preservarla y mejorarla en el sentido más amplio.