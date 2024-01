Ingeniero aeronáutico desde hace más de 25 años, Abel Jiménez (48 años) ha cursado el máster universitario de Turismo Sostenible y TIC de la UOC. Su trabajo final de máster sobre la sostenibilidad energética del transporte aéreo y su impacto en el turismo ha sido escogido entre los ocho mejores de España por la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo (Redintur).

¿A qué conclusión ha llegado sobre la sostenibilidad energética del transporte aéreo y de su impacto en el turismo?

Con veinticinco años de profesión, he ido viendo que el sistema de transporte aéreo va creciendo cada año. Este crecimiento, a pesar de las crisis, se mantiene a lo largo del tiempo. El crecimiento del sistema excede con mucho la capacidad que tenemos de reducir los impactos ambientales. En este contexto, me planteé: ¿serán sostenibles a largo plazo transporte aéreo y turismo? Para contestar a esta pregunta tenía que hacer un análisis global. Con el desarrollo de las energías renovables, por ejemplo, se ha avanzado mucho. Pero la aviación, a corto y medio plazo, no puede beneficiarse de ellas. No se pueden utilizar energías renovables para mover un avión. El paradigma energético de la propulsión se basa en la combustión.

¿Hacia dónde debe ir el turismo del futuro?

Más que una predicción, es más bien un deseo. Todos los turistas debemos tener más conciencia de la sostenibilidad. Y los que ya tenemos esta conciencia, debemos darle una dimensión adicional. El transporte aéreo y el turismo son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Pero, si queremos un crecimiento sostenible, debemos revisar los patrones de comportamiento. Hay que cambiar las actitudes. Nadie quiere poner un límite al crecimiento del sector aéreo, ni nadie quiere que el turismo salga perjudicado, y eso puede ser peligroso.

¿Qué zona es referente en la gestión del turismo para usted?

La costa occidental asturiana. Allí paso tiempo cada verano y observo la existencia de un esquema de turismo rural muy equilibrado. El turismo ha respetado el entorno natural de la montaña y las costas. Además, en la zona interior hay un alto nivel de respeto al medio ambiente, así como con los usos y costumbres tradicionales de la zona. El respeto a la zona natural es muy destacable, y me preocupa que pueda aparecer una presión de la demanda que llegue a alterar este equilibrio.