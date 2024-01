Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia Contemporánea por la UNED, Leonor Suárez es redactora jefa de los servicios informativos de la Radiotelevisión del Principado de Asturias. Experta en periodismo móvil (MOJO, mobile journalism), este 8 de junio participará como ponente en la Segunda Jornada de Periodismo Móvil, que organiza la UOC y que se celebrará en el Movistar Centre Barcelona. Suárez ha recibido el premio internacional de la Fundación Thomson al mejor videoperiodista MOJO del año, el primer premio en el Mobile Journalism Challenge, la mención especial (segundo premio) al mejor videoperiodista europeo de la Asociación Europea de Televisiones Públicas Regionales y el primer premio del Miniature Film Festival de Toronto.

En la jornada sobre periodismo móvil hablará sobre los retos del documental periodístico y del reportaje con móvil. ¿Cuáles son?

La idea más importante es que con un móvil no solo pueden producirse directos de televisión o piezas para redes sociales, sino que también puede elaborarse cualquier trabajo periodístico. Con el móvil puede hacerse todo lo que uno se proponga, incluso un documental de largo formato. Yo he ido experimentando con las posibilidades que me daba el móvil y he llegado a producir un documental de cincuenta minutos. Quería ver si podía grabarse y también editarse. Lo grababa con móvil y lo editaba con iPad. La conclusión fue que sí que se podía. No en todos los casos es la mejor opción, pero en muchos casos sí lo es. Una de las ventajas es que puede darte mucha más flexibilidad que un equipo tradicional.

¿Grabar con el móvil no hace perder calidad a la pieza periodística?

Cada vez se pierde menos. La calidad de los últimos modelos de móvil es muy buena. Además, existen muchas maneras de superar las limitaciones de las lentes del móvil. Hay circunstancias de grabaciones, como por ejemplo subir una montaña, que con el equipo tradicional son mucho más complicadas. Es una cuestión de equilibrar y de ver pros y contras. He elaborado muchas piezas que a nadie se le ocurre decir que las he hecho con el móvil.

Seguro que sus compañeros cámaras le han dicho que el móvil les puede robar el trabajo.

En ningún momento se trata de no tener cámaras. Simplemente se trata de combinar las herramientas. El móvil te abre un montón de posibilidades que hasta ahora no se contemplaban porque en la tele ha sido requerido el uso de equipos de gran tamaño y coste. Ahora, con el móvil, se abren mil posibilidades y pueden contarse más historias.

Cree, entonces, que el periodismo móvil abre un campo de nuevas posibilidades.

Sí. Los perfiles tienden a ser más diversos, pero no se prescinde de ningún perfil. Mi experiencia es que no se quita el trabajo a nadie, sino que se abren muchas posibilidades. Los estudiantes de ahora son afortunados porque con el móvil pueden hacer lo que quieran. Si consiguen tener su nicho y son buenos, tienen una plataforma con la que contar cosas con la que nosotros no contábamos. Creo que existen muchos mitos falsos como que los robots nos van a quitar el trabajo de un día para otro. Hay sitio para todo y hay que tener la mente abierta. Súbete a la ola y no te dejes guiar por el miedo.

¿Esto no tiene nada que ver con el ciudadano periodista? ¿Puede perjudicar la calidad del periodismo?

Es cierto que el periodismo móvil sirve para dar voz a comunidades que no la tenían, pero el periodismo móvil es otra cosa. No es periodismo ciudadano, simplemente es periodismo. Y es un periodismo que se aprovecha de unas herramientas que permiten contar las historias de otra manera. También permite llegar antes de lo que permitirían las herramientas tradicionales. Yo, como periodista, sigo los cánones del storytelling de verificación. En cambio, el periodismo ciudadano son comunidades que cuentan sus historias, pero no pueden regirse por criterios periodísticos. Cada vez necesitamos un periodismo más profesional. Se han democratizado las herramientas y tenemos que poner nuestro sello para ser creíbles.





¿Cree que, hoy en día, el periodismo es peor que el de hace unos años?

Está más presionado por las prisas, por la necesidad de publicar el primero. Esto necesariamente va en detrimento de la calidad. Hacer buen periodismo lleva tiempo. Necesitamos una sociedad cada vez más formada, que aprenda a discernir lo que puedes creerse y lo que no. La única manera de combatir las noticias falsas frente a las verdaderas es con más periodismo. Y hacerlo rentable va más allá del debate del periodismo móvil. Tendemos a ser muy tremendistas y todo necesita tiempo para ajustarse y equilibrarse. El periodismo móvil es una oportunidad muy buena para periodistas y comunidades. Los periodistas siempre seremos necesarios.

En un momento de crisis con la aparición de las noticias falsas, ¿qué futuro augura al periodismo?

No morirá, es más necesario que nunca. Siempre ha habido noticias falsas. Yo soy optimista. Tenemos un trabajo duro por delante y tenemos que intentar hacer buen periodismo. También es necesario que nos quitemos los corsés de la cabeza. No podemos ser los únicos de la sociedad que decidamos no ser capaces de producir un video en el iPad, cuando el resto de la sociedad sí lo está haciendo. Si el periodismo es el único que no está a la altura, me parece un suicidio.