El doctor Joan Comella, CEO de Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y miembro del Consejo Asesor del eHealth Center de la UOC, analiza cómo las nuevas tecnologías y el avance en técnicas de análisis de datos masivos están cambiando la medicina, la investigación y también el rol de los pacientes en la sanidad. Comella fue uno de los ponentes de la jornada «eSalut. Retos y necesidades actuales de los profesionales de la salud», en la que se presentó el máster universitario de Salud Digital de la UOC.

¿Cómo cambia el método tradicional de investigación las nuevas técnicas de análisis de datos y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías?

Ya ha cambiado completamente. Los adelantos más disruptivos en ciencia casi siempre vienen por la tecnología. Por ejemplo, el microscopio permitió analizar la estructura de las células. Ahora nos encontramos en una situación similar. La poderosa capacidad de cálculo y la elaboración de algoritmos nos permiten una capacidad de análisis de datos inimaginable hace unos pocos años. Así, podemos entender diferentes aspectos de los procesos fisiológicos: cómo funcionan los genes, las proteínas… Podemos hacer análisis cruzados y ver cómo esos datos se relacionan entre sí. Estos análisis los habíamos hecho hasta ahora a pequeña escala, pero hoy la tecnología nos permite hacerlo con una cantidad descomunal de datos. Esto nos permitirá construir el relato de una historia de la que ahora solo conocemos el final y nos dará respuestas que hoy no podemos ni imaginar.

¿Qué problemas actuales de salud sin solución podremos resolver gracias a la tecnología?

Podremos personalizar tratamientos según el tipo de paciente. Muchas enfermedades que ahora conocemos con un único nombre son enfermedades que cambian según cada individuo. Por ejemplo, el cáncer de mama. Ahora ya sabemos que el tratamiento se debe personalizar según las características moleculares del tumor y las características de la persona. Algunos de los tratamientos que hoy damos no tendrán sentido en un futuro cercano. El análisis masivo de datos nos permite personalizar los tratamientos. Ahora ya empezamos a hacerlo, pero en un futuro tendremos unas capacidades mucho más elevadas. Estas herramientas revolucionarán la medicina.



Además de la personalización de la medicina, el análisis masivo de datos nos permite encontrar cada vez más genes asociados a enfermedades. Todos hemos oído hablar del «gen del Alzheimer». Estos adelantos en la investigación de datos nos aportarán informaciones y respuestas que ahora no somos capaces de predecir.

Ante el adelanto tecnológico es evidente que tanto investigadores como profesionales sanitarios tienen que actualizar la manera en que se forman. ¿Qué nuevas competencias necesitan?

Los médicos tienen que estar al día de los conocimientos y las tecnologías vigentes. Tenemos que ser capaces de prever sus necesidades y de predecir cómo evolucionará la medicina. En la jornada hemos podido ver que las necesidades se enfocan hacia dos campos complementarios. Por un lado, hay un adelanto tecnológico imparable, especialmente en las herramientas informáticas para analizar cantidades masivas de datos. Esto cambiará la manera de hacer diagnósticos. También cambiará la investigación: ya no tendremos que demostrar una hipótesis sino que el análisis de datos de poblaciones nos dará informaciones de las que tendremos que extraer preguntas y conocimientos. En medicina, el análisis de grandes bases de datos ómicos (genómicos, proteómicos, etc.) permitirá ajustar los diagnósticos y personalizar los tratamientos.



Por otro lado, estas capacidades tecnológicas han de ser compatibles con conceptos humanísticos que a menudo existe el riesgo de dejar de lado con tanto predominio tecnológico. Ya lo vemos ahora, cuando los pacientes se quejan de que el médico escribe en el ordenador durante el tiempo de visita. Así pues, a pesar de que la tecnología cambiará la manera de hacer medicina, tenemos que educar a los profesionales a mantener el trato humanístico y a ser cercanos al paciente.



También los profesionales de la investigación, aunque trabajen más en la parte tecnológica, tienen que ser empáticos y no perder los valores humanos, que serán imprescindibles en las nuevas profesiones. Y es importante formar profesionales en la transdisciplinariedad, que sepan trabajar en equipo y tengan una visión abierta, aunque sean superespecialistas en su campo.

¿Cuál será el rol del paciente en una medicina tan marcada por la tecnología?

Ahora mismo hay pacientes muy interesados en las nuevas tecnologías, mientras que otros no tienen esa capacidad. Pero la tendencia es que cada vez la tecnología esté más presente en la relación médico-paciente. Esto tiene que mejorar la capacidad de interacción y el hecho de que el paciente pueda implicarse en la toma de decisiones de manera informada. Necesitamos médicos que estén al día y pacientes que puedan informarse de la manera adecuada.

¿Cómo crees que el máster universitario de Salud Digital de la UOC puede ayudar a mejorar las carencias tecnológicas de los profesionales de la salud?

La UOC ha tenido la visión de cubrir esas carencias y de avanzarse a los cambios que tendrán lugar en el ámbito de la salud en un futuro cercano. El apoyo tecnológico en el ámbito sanitario es hoy imprescindible y también en la autogestión de la salud. Es evidente que la UOC ha hecho un buen trabajo cubriendo una necesidad en un ámbito muy importante.