«La información falsa es la base de todo fraude»

El ingeniero de sistemas Hervé Falciani se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fraude fiscal cuando sacó a la luz una lista con más de 130.000 posibles evasores fiscales con cuenta en el banco HSBC. Hoy, diez años después, reside en Valencia, desde donde colabora con la asociación Tactical Whistleblower, plataforma desde la que ha lanzado la criptomoneda ética Taboow. Los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC le invitaron como ponente en la I Jornada Tendencias en Sociedad Digital. Deconstruyendo la realidad: Impacto de las Fake News y la Posverdad, que organizaron la UOC y el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada el pasado 4 de diciembre.

En la ponencia que ha pronunciado, «Sociedades justas y sinceras. Filosofía, ética y algoritmos», pone de manifiesto la importancia del concepto de realidad para analizar las noticias falsas (fake news).

He planteado la charla como una reflexión sobre las noticias falsas y todo su contexto. Si hablamos sobre este tema tenemos que entrar en el concepto de realidad, que siempre es algo compartido que viene de una colaboración y de una comunidad. Aquello que permite llegar hasta una información fiable depende de las relaciones que se establecen en la comunidad de los que publican las informaciones. Por eso he querido hablar de cuáles son las condiciones que hacen que se elimine el conflicto de interés y que preservan la calidad de una información.

¿Por qué son tan eficaces las noticias falsas? ¿Es porque la gente es ignorante o es porque quiere creer en cualquier cosa que provenga de su propia ideología?

El porqué es múltiple. Hay que ir a la raíz, que es la confianza en el origen de las informaciones y en los datos. Las noticias falsas pueden extenderse si no se incluye un concepto de diversidad. ¿Quién difunde noticias falsas en muchos casos? Un hacker al servicio de los intereses de un país. Si no hay modo de establecer la no-diversidad de las fuentes, no estamos hablando de información, sino de opinión. La diversidad del origen de la información es el criterio de veracidad. Otro gran enemigo de la veracidad es la velocidad: los medios se copian unos a otros para llegar antes. Es capital la relación entre las noticias falsas y todo tipo de fraude: del voto, bancario, fiscal... La información falsa es la base de todo fraude.

¿Cuál es su opinión respecto a las redes sociales? ¿Se ha pervertido su uso?

Es como si hablamos de la democracia. Son los votantes quienes votan, pero ¿quién lidera el voto o la opinión que se construye mediante la red? Si la red social es una opinión, tenemos el mismo problema que con los periódicos: hasta que no sepamos realmente el origen de la información que ponen en circulación no sabremos a qué nos enfrentamos.

En palabra suyas, «sin una democratización financiera para la sociedad, no habrá sostenibilidad económica ni democracia». ¿Considera que el gran problema de todo el entramado financiero internacional es la falta de trazabilidad de los procesos?

Sí, y vuelvo al tema de la realidad y la veracidad. ¿Cuántas veces hemos leído que, en lo que respecta a recursos, teníamos los necesarios para acabar con el hambre? ¿Cuál es la veracidad de esa sentencia, y por qué nos lo creemos y no actuamos? Es un tema de credibilidad y de trazar, rastrear esa información hasta quienes tienen que tomar decisiones y no las toman. La información fiable es necesaria porque es la única que permite tomar decisiones.

Estamos viviendo disrupciones en todas las industrias, pero parece que desde la industria bancaria no surgen grandes revoluciones. ¿Se resiste a cambiar porque sabe que va a perder el control?

En mi opinión, la banca tal y como la conocemos va a desaparecer. Su valorización está mucho más baja que su valor contable y esto es algo único. Hay una desconfianza evidente hacia ese mundo. A mí hoy en día me parece más importante observar qué está pasando con Alibaba, Amazon o El Corte Inglés en lo referente a digitalización que lo que sucede con el IBEX 35. El cambio en la relación con el cliente que tiene lugar en estas empresas es muy relevante porque proponen formas de actuar en las que el dinero puede incluso desaparecer. En una verdadera disrupción la banca no morirá, simplemente desaparecerá, dados los cambios que ya están sucediendo.

Usted se ha centrado ahora en un proyecto de criptomoneda que funciona con el sistema de cadena de bloques (blockchain). ¿En qué consiste el proyecto?

Es un proyecto polémico porque muestra cómo la innovación financiera en el ámbito tecnológico puede permitir la inclusión de nuevos tipos de información también no financiera. Lo más interesante es la transparencia y la información que puede aportar esta nueva criptomoneda para ayudar en la toma de decisiones. La cadena de bloques propone un modelo abierto que apuesta por mezclar información con más información, y fíjate si tenemos información a nuestro alcance con los macrodatos (big data). Un ejemplo: si compro esta acción, ¿en qué invierto? Gracias a la operativa de la cadena de bloques y a la trazabilidad pública de la información, sabré, por ejemplo, si comprando esa acción estoy invirtiendo, aunque sea tangencialmente, en un asunto sucio o no sostenible.

Cadena de bloques es el término de moda, pero ¿cómo le explico de forma sencilla en qué consiste a alguien que nunca ha oído el término?

Es una comunidad de confianza, donde mucha gente le da a la información una capa de veracidad porque somos muchos los que aceptamos un proceso y le damos validez. La cadena de bloques pide a una comunidad de ordenadores si la nueva información que entra es pertinente, verificada o es falsa. Se trabaja siempre desde la red. Imagina un canal de WhatsApp formado por diversas personas. Llega una información al grupo y a la hora de decidir si esa información se queda o se borra, será el peso de la mayoría el que tome la decisión, y así sucesivamente. Es una especie de notario.

¿Qué podemos hacer hoy en día con la criptomoneda que ha lanzado, Taboow?

Ahora mismo, vista la naturaleza de la criptomoneda, no se puede permitir que sea intercambiable como las monedas que operan en el mercado. Con Tactical mostramos las estafas que se evitan. Más que un discurso, lo que planteamos es una criptomoneda con mejores características que las que ofrece el sistema financiero. Es una forma de cambiar las estructuras financieras y tecnológicas, para que no sigan siendo propiedad de los agentes tradicionales. La tecnología es auditable, no existe letra pequeña, no hay peligro asociado. La idea es poder operar con ella sin ponerse en riesgo.

Desde que usted recopiló la lista hasta hoy, ¿ha mejorado algo en el sistema o todo sigue igual o incluso peor?

Tengo que precisar que no recopilé la lista, sino que ayudé a que información sensible y útil fuera analizada. No revelé secreto bancario. Dicho esto, lo que veo es que la competencia se ha trasladado de actores financieros a estas nuevas multinacionales que tienen tanto poder y acaparan la relación con el cliente, de modo que el problema se ha ampliado a un sector nuevo.

¿Cree que las leyes de protección de los alertadores funcionan correctamente para protegerles? ¿Hay muchos Falciani que no salen a la luz por miedo?

Desde que entré en este ámbito jurídico puedo hablar, y muy bien, de la Agencia Valenciana Antifraude con Joan Llinares al frente, que impulsó una ley de protección de testigos y colaboradores. Esa iniciativa ha demostrado ser útil y puede ser un incentivo a escala nacional. Yo creo en un sistema de protección de alertadores que se adapte a las especificidades locales para aprovechar experiencias. Creo, además, que se puede escalar hacia arriba, pensando en una agencia europea.

¿Qué se puede hacer desde las instituciones contra la opacidad?

Creo mucho en las instituciones judiciales. Dicho esto, lo fundamental es la participación entre varias administraciones, la coordinación, compartir información, y eso es lo que falta hoy, no solo en España, sino también en países de nuestro entorno. La búsqueda de la veracidad puede representar el frente contra la corrupción. Un país sin este tipo de inteligencia está luchando con los ojos tapados.