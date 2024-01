Gentrificación y turismo masivo: las consecuencias de Airbnb en Barcelona

La economía colaborativa representa un 1,4% del PIB español y se prevé que el año 2025 lo haga entre un 2% y un 2,9%. De hecho, desde que estalló en 2013, este tipo de economía no ha parado de crecer. En 2015 representó unos ingresos de 28.000 millones de euros en la Unión Europea. Ahora bien, aunque este fenómeno fue recibido generalmente como un modelo de solidaridad y más sostenible durante la crisis económica, algunos estudios ya han empezado a poner en duda sus fines.

Un ejemplo que refleja esta situación es el impacto que la plataforma Airbnb tiene en la ciudad de Barcelona. «En los últimos años algunas plataformas capitalistas como Airbnb han comenzado a intensificar los flujos turísticos de forma descontrolada», asegura la investigadora Paola Imperatore, colaboradora del grupo de investigación Digital Commons (Dimmons) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autora del estudio Airbnb and the city: numbers, problems and protests around the platform. The case of Barcelona.

Esta investigación, que será presentada en el marco del XIV Congreso Internacional de Internet, Derecho y Política (IDP), analiza el impacto y las consecuencias de transformación urbana que la plataforma Airbnb genera en la capital catalana. Principalmente se centra en la reconversión de la economía local y en la gentrificación y la migración forzada de los residentes locales, situación que ha llevado a los vecinos a empezar a organizarse para protestar contra la plataforma, como sucedió el año pasado en Madrid, Barcelona y Valencia. «En las ciudades con una fuerte presión turística, el proceso de gentrificación puede ser impulsado por turistas que, durante su estancia, tienen más poder adquisitivo respecto a los residentes locales», asegura Imperatore.

De hecho, un informe anterior de la misma investigadora, realizado en el año 2017 en el marco del proyecto europeo Ecosistema de Datos Descentralizados de Propiedad Ciudadana (DECODE), ya apuntaba que Barcelona es una de las ciudades con más oferta en la plataforma Airbnb, con un total de hasta 17.370 alojamientos, de los cuales solo el 22 % tiene licencia para operar.



Retos y oportunidades en la economía colaborativa

La decimocuarta edición del Congreso IDP, organizado anualmente por los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, girará en torno al fenómeno de la economía colaborativa. Este año la jornada tendrá lugar los días 21 y 22 de junio en el CosmoCaixa de Barcelona. La inauguración del Congreso y algunas de sus ponencias serán retransmitidas en streaming por el Facebook de la Universidad.

A lo largo del Congreso, se analizarán los retos y las oportunidades de la economía colaborativa, fenómeno controvertido que exige una reflexión sobre cuáles son los límites y los instrumentos de regulación e intervención públicos necesarios para darle respuesta. Los aspectos que se han visto más perjudicados por el surgimiento de estos nuevos modelos de economía han sido la movilidad, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la exclusión social, la accesibilidad y la participación ciudadana. El estudio The future of work. A literature review, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que depende de las Naciones Unidas, asegura que la economía de plataformas perjudica la calidad del trabajo, con retribuciones bajas e inciertas, escasa o nula formación en prevención de riesgos, menor protección legal y discriminación por género y raza.

Es por ello que a lo largo de la jornada se analizará de qué forma este nuevo modelo de economía afecta a la configuración de las relaciones laborales, los derechos de los consumidores, el derecho de la competencia, la fiscalidad, el tratamiento de la información personal, la propiedad intelectual, las políticas públicas de las administraciones y el ejercicio de los derechos fundamentales.

El Congreso IDP es un encuentro anual de investigadores, académicos y profesionales interesados ​​en las consecuencias del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes ámbitos del derecho y la política.