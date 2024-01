Maria Isabel Moreno, de Badalona (España), tiene 69 años y juega con videojuegos en la tableta. Le encantan el Candy Crash, el Mahjong, el Bubble y el Sudoku. El equipo sueco Silver Snipers, formado por tres hombres y dos mujeres con una edad media de 67 años, participa en exhibiciones con jóvenes en los eSports. Y la argentina Isabel Martinotti, de 82 años, conocida como la «abuela gamer » , se ha convertido en una sensación en las redes sociales. Todos ellos son una muestra de cómo el mundo de los videojuegos también es terreno de la gente mayor. En España, en un año los jugadores que tienen entre 45 y 64 años se ha incrementado el 47 %: ha pasado del 15 % de un total de 15 millones de jugadores en 2016 al 22 % de un total de 15,8 millones de jugadores en 2017. Expertos de la UOC en videojuegos, gente mayor y TIC, y neurociencia analizan este fenómeno.

A Moreno no le gusta la tecnología, pero sí los videojuegos. De hecho, cuando trabajaba de maestra solo utilizaba puntualmente el ordenador para temas laborales. Desde que le regalaron la consola Nintendo hace varios años se animó a probarlos. «La consola incluía unos juegos de ejercicios mentales que me gustaron», dice. Con otros regalos que han llegado después, como un ordenador portátil y una tableta, ha ido descubriendo otros juegos asociados a estos aparatos. «Ahora con la tableta juego con ellos al anochecer unas dos horas mientras veo la televisión». Y añade que se ha aficionado a algunos de ellos por recomendación de una amiga y que prefiere jugar tranquilamente desde casa y no con el móvil cuando está fuera.

Este caso refleja como mucha gente mayor se apunta a jugar tanto para mantenerse ágil mentalmente como para entretenerse. Como apunta Joan Arnedo, profesor de informática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y director del máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos, hay una renovación del videojuego como medio de entretenimiento. «En 1983 salió la primera consola de comedor Nintendo en Japón, y un joven de 15 años de entonces ahora tiene 50. Y en América, con la revolución de la consola Atari en 1977, muchos de sus seguidores ahora deben de tener unos 60 años», explica el experto. «Es la generación de los 8-16 bits – añade- la que ahora mismo manda entre los videojugadores mayores, lo tienen muy interiorizado».

En cuanto al tipo de juegos, Arnedo explica que suelen usar los que son más propios del móvil o la tableta. «Las características de estos juegos, como Candy Crush o Pokémon Go, es que vienen en dispositivos que tienen una usabilidad más agradable para ellos, como por ejemplo los controles, la situación de los menús o la elección de los elementos gráficos y los colores, y están muy bien pensados. Cuando se lanza la bola en el Pokémon Go, o cuando se seleccionan elementos en el Candy Crush deslizando un dedo, todo es muy natural y orgánico», apunta el experto.

Mireia Ferndández-Ardèvol, experta en personas mayores y TIC e investigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, explica que, lejos de los estereotipos, en el colectivo de personas mayores hay quienes tienen pasión por la tecnología digital o por temas concretos que estén representados en el juego. «Juegan por placer y también porque para ellos es importante sociabilizar con las amistades y los familiares, sean de la misma edad o de otras generaciones», añade.

Esta tendencia al alza desmonta los prejuicios y un discurso que está muy extendido, que solo se centra en concebir el juego digital como un instrumento para solucionar los problemas asociados a la edad (el aislamiento, el sedentarismo, el declive cognitivo o la falta de competencias digitales). «La tecnología digital, y también los videojuegos, acostumbran a verse solo como “solucionadores de problemas” de la gente mayor», apunta Fernández-Ardèvol.

Beneficios de los videojuegos en la gente mayor

Varios estudios demuestran que jugar con videojuegos tiene efectos positivos sobre la capacidad cognitiva de las personas mayores. «Estas mejoras también son observables en adultos más jóvenes que han sido jugadores habituales de videojuegos de acción: memoria de trabajo y atención sostenida, entre otros», apunta Diego Redolar, neurocientífico y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Los videojuegos, añade el experto, podrían convertirse en una herramienta terapéutica prometedora para las personas que sufren déficits de control cognitivo, como por ejemplo las personas con déficit de atención con hiperactividad, depresión o demencia.

«Pero los juegos digitales de acción como los que utilizan los Silver Snipers no son adecuados para todas las personas mayores», advierte Redolar, que dice que «el ritmo frenético que tienen puede ser abrumador». El profesor explica que, cuando se quiere agilizar el tiempo de reacción de la gente mayor, por ejemplo, para mejorar su capacidad de conducción, se necesitan juegos adaptados, con un ritmo más moderado, que supongan un reto, pero más asequible. Así pues, «es necesario rebajar el nivel de exigencia y el contenido violento de los juegos diseñados para mejorar la cognición de la gente mayor».