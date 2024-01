Sara Infante lleva haciendo radio «toda la vida». Apasionada del medio, vive la radio en primera persona, desde las ondas, y ahora también desde el entorno académico. Ha publicado con Editorial UOC Vivir la radio, empresa, tecnología y audiencia, un manual para ayudar a estudiantes y profesionales a comprender el pasado, presente y futuro de un medio que ha cumplido ya cien años y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Aprovechamos el Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero, para hablar con ella.

¿Por qué decidiste escribir un manual sobre la radio española?

Este libro nace de la necesidad de recordar y repasar los veinte años que llevo trabajando en este medio. La radio ha sido y es mi pasión. Y, aunque aún colaboro con algunas emisoras, también he acudido al entorno académico para transmitir las maravillas de este medio tan fantástico y camaleónico. Se trata de un manual dirigido sobre todo a estudiantes, pero también a otros perfiles relacionados y apasionados por este medio. Es un libro para entender la radio como negocio, como medio de comunicación y como medio de expresión. Se titula Vivir la radio. Empresa, tecnología y audiencia, pero aún faltaría un cuarto concepto, el de la financiación, parte fundamental para que el medio sobreviva.

¿Ha cambiado mucho el modelo de negocio?

Hasta ahora primaba el modelo de financiación tradicional, pero con la llegada de internet estamos asistiendo poquito a poco a un cambio de modelo publicitario. Ahora puede trabajarse con otro tipo de contenido, otro tipo de formatos y en otro tipo de plataformas que pueden interesar a los anunciantes. Puede crearse otra forma de hacer publicidad, como el contenido de marca (branded content), el patrocinio de pódcast, la suscripción a pódcast favoritos, el micropago o la donación de cantidades para mantener un pódcast favorito, e incluso la venta de pódcast como tal. Son fórmulas comerciales que buscan adaptarse al entorno 2.0 de estos formatos y de los webs de las cadenas de radio.

El periodista Gorka Zumeta hablaba en la presentación del libro de la diferencia entre el pódcast y la emisión en directo. El primero lo comparaba con el pescado congelado y el segundo, con un producto fresco. ¿Estás de acuerdo?

Para mí, que he vivido esa radio viva en la que temías atragantarte o estornudar, en la que se notaba si tenías ganas de llorar y reír..., el directo sí es algo más fresco y con encanto. Pero está claro que el pódcast también es un producto estupendo, asincrónico, con múltiples posibilidades: puede consumirse en cualquier lugar o momento, desde diferentes dispositivos…

La radio es ya un producto totalmente multisoporte (crossmedia). Se escucha cuando se quiere y no solo en directo, se ve en formato vídeo… David Broncano, reciente ganador de un premio Ondas por su programa La vida moderna, bromeaba diciendo que él se pasa todo el programa explicando lo que está pasando para que lo entiendan los que «solo» lo escuchan.

Sí, ya llevamos años disfrutando de esta radio que también se ve. Se está dando una simbiosis de medios total, y lo que está haciendo David Broncano es mágico. También todo lo que hace el equipo de Carne cruda: emiten en directo para algunas emisoras, trabajan para eldiario.es y al mismo tiempo distribuyen sus pódcast por medio de Ivoox, una plataforma que, por cierto, también se encarga de comercializarlos. Es un producto totalmente novedoso y completo que además obtiene ingresos por medio de la microfinanciación. Su estudio de grabación y emisión también es pionero: Goodit. Desde allí pueden producirse contenidos en directo para cualquier emisora convencional, puede emitirse en línea, más tarde elaborar un pódcast… Hoy en día la radio hace lo que quiere hacer. Es absolutamente moldeable, es como plastilina.

La radio se está adaptando entonces a los nuevos tiempos.

Es que ya más que de radio tenemos que hablar de audio, un audio que puede escucharse en directo, en diferido, que podemos almacenar creando nuestra propia fonoteca… Yo estoy suscrita a Carne cruda y desde Ivoox me informan de cuándo surgen nuevos episodios. Y entonces los escucho donde y cuando quiero. Porque esa es otra cosa de la que me gustaría hablar, de la radio móvil.

¡Hablemos de la radio móvil, entonces!

Es la que está despuntando, una radio que puede seguirse desde cualquier dispositivo móvil. La nueva sociedad del siglo xxi es una sociedad móvil e hiperconectada, con capacidad para estar en movimiento con plena capacidad comunicativa (como comento en el libro). En España los teléfonos inteligentes tienen una penetración de más del 90 % y, aunque no siempre utilizamos todas las posibilidades que nos ofrecen, los últimos estudios de internautas reflejan que cada vez consumimos más radio desde el móvil. Hoy en día la radio se mueve y nos acompaña mientras hacemos la compra, estamos en el gimnasio… Pero es que además en mi dispositivo puedo tener aplicaciones desde las que escuchar cualquier emisora del mundo, cualquier pódcast.

Y tampoco podemos olvidarnos de la radio social, la que comparte contenidos por las redes sociales, la que emite en directo por medio de Facebook Live, la que investiga en Twitter qué contenidos interesan, cuáles necesitan otro enfoque o una ampliación. Más que crossmedia, la radio es transmedia. Los contenidos no terminan al emitirse por las ondas, sino que se amplían, se moldean, se adaptan a muchas más plataformas.

Todo en la radio está cambiando ¡menos su digitalización! En España aún seguimos con una radio analógica.

Estoy segura de que a medio plazo esto va a cambiar. La televisión ya sufrió un apagón analógico, pero el otro medio tradicional, la radio, no lo ha conseguido. Ninguno de los actores implicados, Gobierno, operadoras o fabricantes de aparatos de radio, ha terminado de apostar por la transformación digital. A los empresarios les cuesta desprenderse de esas codiciadas frecuencias, esas concesiones por las que tanto han luchado. Pero, como decía, llegará un momento en el que tendrán que claudicar y permitir que todos, nuevos y antiguos, partan del mismo punto de salida. La radio digital que ha entrado de lleno en Noruega (lleva un año funcionando) supondría menos gasto de energía, más emisoras en menos espacio radioeléctrico, más calidad y especialización de contenidos. Pero falta lo más importante: generar un nuevo patrón de escucha en el oyente.

¿La publicidad en radio también está adaptándose a los nuevos tiempos? ¿Está cambiando el modelo publicitario?

El mercado publicitario pasó por una gran crisis hace años que se llevó por delante a muchos periodistas e incluso a una emisora tan fuerte como Punto Radio, del grupo Vocento. Más tarde se recuperó un poquito y ahora mismo volvemos a estar en un momento publicitariamente delicado. La radio en España es un oligopolio. Las cadenas pertenecen a grandes grupos de medios que negocian paquetes publicitarios integrales. Esta será la forma de sobrevivir, porque la publicidad actual no puede abastecer a todo el mercado.

Eso, junto con las nuevas formas de hacer publicidad, los formatos que permiten nuevas formas de hacer publicidad. El otro día escuchaba un pódcast dirigido a padres sobre el cuidado de los bebés. Daban consejos para aprender a cambiar un pañal, a esterilizar biberones… Todas estas píldoras estaban patrocinadas por una marca de puericultura. Este es un ejemplo de nuevos modelos publicitarios: contenidos de mucha calidad, elaborados con profesionalidad, que encuentran un nicho publicitario diferente.

Has hablado de que la crisis se llevó por delante muchos puestos de trabajo. ¿Cómo crees que está actualmente la profesión?

La crisis ha obligado al periodista a reconvertirse. Ahora ya no es el que graba una pieza, locuta, la emite y se olvida. Ahora tiene que saber subir contenidos a la red, reconvertir el contenido a múltiples formatos... Yo creo en la competitividad sana y en la calidad profesional. En esta nueva etapa nos hemos visto obligados a adaptarnos, a aprender, a hacer cosas nuevas. Ya no somos solo periodistas, ahora somos comunicadores polifacéticos.

¿Qué productos radiofónicos innovadores se elaboran actualmente en España?

Todo lo que se hace en la red de Podium Podcast es interesantísimo. En Goodit también se emiten productos de mucha calidad y originalidad, como los pódcast para padres que comentaba anteriormente o los programas Todopoderosos, Nexo FM o Kinótico. También destacaría el esfuerzo que se hace en plataformas como Ivoox para monitorizar todos los datos que nos ofrecen los oyentes. Saber cuándo y cómo escuchan los contenidos, pero, sobre todo, dónde, es fundamental a la hora de comercializarlos. Geolocalizar a los oyentes permite ofrecer productos publicitarios nicho, abrir la radio a nuevos anunciantes, ofrecer a los de siempre una penetración mucho más selectiva…

¿Y qué programas crees que tienen que escuchar tus alumnos, los futuros periodistas?

No pueden perderse radio convencional como la que hacen Julia Otero, Àngels Barceló o Pepa Fernández, o el programa que produce Carlos Alsina, que apuesta por una radio diferente, con menos política o economía y más contenidos sociales. Espero que la audiencia y las grandes marcas de anunciantes apoyen esta iniciativa. Porque, y vuelvo de nuevo al tema de la financiación, las emisoras siguen siendo esclavas de la audiencia y del EGM (Estudio general de medios) para conseguir publicidad. Los estudiantes tampoco deben perderse a Carlos Herrera, que es una de las últimas estrellas radiofónicas, que hace radio de toda la vida y que sabe enganchar como nadie al oyente.

Después, es importante que acudan a la radio que se hace en línea. En www.ondacero.es/solo-ondacero.es, por ejemplo, se encuentran contenidos tan interesantes como El mar y la Tierra, programas para cuidar mascotas, formatos musicales… También recomendaría el programa La rosa de los vientos.

Estoy nombrando a muchas mujeres porque, aunque tradicionalmente se ha dicho que el timbre masculino conecta mejor con el cerebro y genera más sensación de veracidad, no creo que sea del todo cierto. Hay voces femeninas, un poco más agudas, que modulan y enganchan al oyente a la perfección.

¿Los alumnos de periodismo siguen interesados por un medio tan tradicional como la radio?

Aunque a muchos les interesan sobre todo los medios audiovisuales, siempre hay un grupito en cada clase muy dispuesto a aprender sobre la voz y los contenidos sonoros, interesados en grabar sus propios pódcast… Gracias a estos jóvenes la radio va a seguir viva.

Por último, ¿a quién has dedicado este manual?

A mi madre, que falleció durante la elaboración de este libro, que fue mi mejor y más crítica oyente, que tantos consejos me dio y que es mi ángel de la guarda; a Ángel Pardo, mano derecha de Luis del Olmo, que me dio la primera oportunidad en la radio, en Cibeles FM, y a Paco Gandoy, que me dio la primera oportunidad en el ámbito nacional con el programa Nuevos ciudadanos. También lo he dedicado al mundo académico, a la UOC y a la Universidad de Alcalá, que me permiten hablar y, sobre todo, vivir con pasión la radio, pero esta vez desde el lado de la enseñanza.