«Mi tesis ha sido un gran viaje de aprendizaje»

Mitch está a punto de finalizar su estancia como estudiante de doctorado en la UOC. La flexibilidad del doctorado de Educación y TIC (E-learning), le ha permitido alcanzar objetivos tanto profesionales como personales, como tener a su primer hijo, Mateo.

¿En qué punto se encuentra tu investigación?

Soy estudiante de doctorado a tiempo completo; estoy cursando el último año. Es muy interesante observar cómo los estudiantes pueden conectar e integrar el aprendizaje de la educación en línea por medio de diferentes contextos y prácticas en su vida. Es un aspecto que no se ha tratado con exactitud en la literatura, sobre todo desde que estas oportunidades se han generalizado y se han vuelto más habituales. En esencia, mi investigación se centra en la educación en línea, concretamente en el análisis de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en la educación superior mediante el estudio de múltiples lugares y casos.

¿De qué lugares se trata?

He escogido tres entornos de investigación: la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido, la Universidad de Illinois en Urbana Champaign en EE.UU., y ahora, la Universitat Oberta de Catalunya.

Hay muchas universidades de este tipo en todo el mundo. ¿Por qué has escogido estas?

Porque son ejemplos de programas de tecnología educativa y digital totalmente en línea. Son casos paradigmáticos por varias razones: muchas de las prácticas que utilizan son abiertas e intentan conectar a propósito las prácticas profesionales con el aprendizaje académico. Con estos ejemplos, obtengo una visión amplia de lo que ocurre hoy en día con respecto a las experiencias de los estudiantes en estos programas.

Cuéntanos cuál es tu perfil global como educador.

Soy canadiense y hace muchos años que estudio, enseño y vivo en el extranjero; pronto hará 10 años que estoy en Europa. Después de pasar un tiempo en Francia y Portugal, me acabé quedando en España. Siempre me ha fascinado el papel de la tecnología y los medios digitales en la educación, siempre me han interesado la nueva comunicación y su impacto tanto en el aprendizaje formal como en el informal.

Como experto, ¿podrías decirnos cuál es el futuro de la educación superior en línea?

Cada vez habrá más estudiantes que cursarán sus estudios en línea y a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida es también uno de los temas centrales de mi estudio. El modelo tradicional que consiste en estudiar cuando tienes de 18 a 22 años y basta es un modelo fallido, que ya no sirve. Será un modelo de aprendizaje más basado en ciclos de ida y vuelta; los estudiantes volverán a la educación formal después de haber trabajado, y podrán combinar ambas cosas con su vida familiar. Este es el tipo de sociedad en la que vivimos ahora. Hay que actualizarse constantemente, hay que conectar el aprendizaje con la vida real en muchos contextos, un aprendizaje basado en intereses, un aprendizaje en todos los ámbitos de la vida combinado con un aprendizaje a lo largo de la vida.

¿Como acabaste aquí?

Por muchas razones, tanto profesionales como personales. En primer lugar, tuve la oportunidad de venir a Barcelona y estudiar aquí con una beca a tiempo completo. Y, en segundo lugar, mi pareja vive aquí y quería salvar la distancia y a la larga formar una familia, que es lo que acabo de hacer aquí con nuestro primer hijo, Mateo.

¿Qué ventajas tiene investigar en la UOC?

Obviamente, el hecho de trabajar en una universidad en línea tiene muchas ventajas y mayor flexibilidad, como el hecho de trabajar desde casa, pero también te da la posibilidad de tener una oficina y colegas con los que interactuar. Hay una comunidad de investigadores muy activa entre los estudiantes de doctorado, y también en el grupo de investigación al que pertenezco (EduLab: http://edulab.uoc.edu/es/). La posibilidad de participar en seminarios, conferencias, talleres, etc., en una mezcla de trabajo individual y colaborativo, es el contexto ideal. Hay mucho conocimiento colectivo en la UOC, que se fundó como una universidad innovadora, abierta y digital; por eso el hecho de trabajar en una institución que no tiene el «bagaje» de una universidad con campus tradicional es una ventaja.

¿Puedes compartir los altibajos de tu proceso de doctorado?

Este proceso ha sido un gran viaje de aprendizaje. Empecemos por los aspectos buenos: si eres un estudiante autónomo y curioso, crecerás como investigador, como colaborador, como colega. Es importante aprovechar todos los recursos y todas las oportunidades que hay aquí, como los cursos para mejorar ciertas habilidades.

¿Y los no tan buenos?

Algunos de los inconvenientes son que, a pesar de que se trata de un proceso colaborativo, en una tesis también hay que hacer mucho trabajo individual y en solitario. Por ejemplo, yo tuve la sensación de que no acabaría nunca. Hay momentos difíciles en los que realmente tienes que esforzarte, ser persistente y hacer mucho trabajo pesado en redacción, análisis, interpretación de resultados... Pero también das pasos hacia delante, momentos en los que llegas a resultados interesantes, útiles y valiosos, a algo que realmente puedes aportar a la comunidad científica. Estos momentos hacen que el viaje valga la pena.

¿La canción más escuchada durante el viaje?

¡Uf! Es difícil decirlo porque escucho mucha música... Por ejemplo, Life Through The Veins de John Hopkins es una canción que realmente me ayuda a seguir avanzando. Cuando trabajo, escucho mucha música instrumental, ambiental, clásica, posclásica, relajante, que me ayuda a concentrarme, leer, escribir y analizar. También aprendo escuchando muchos podcasts sobre ciencia, tecnología, entrevistas y narrativa.

¿Qué consejo darías a alguien que está a punto de emprender tu mismo viaje?

Que encuentre una comunidad con la que trabajar. Hacer un doctorado debe ser un proceso colaborativo. Que desarrolle una rutina: es importante para mantenerse centrado y organizado. Que planifique de antemano y que entienda que su plan no se desarrollará siempre como deseaba, pero que no pasa nada si tiene una estructura sólida que le permita alcanzar sus objetivos.

¿Y cuáles son las habilidades necesarias para seguir avanzando a lo largo de todo el proceso?

Hacer un doctorado a tiempo completo es una oportunidad única y valiosa de centrarse en la investigación al cien por cien. No hay muchas oportunidades, sobre todo en el campo de la educación, de dedicarse exclusivamente a la investigación. A veces se mezclan la docencia y la investigación; por eso esta es una oportunidad única para formarse y obtener las competencias que hoy se necesitan para trabajar en investigación digital. Hay que aprovecharlo y adquirir habilidades, como por ejemplo evaluar un problema de investigación con preguntas y objetivos para resolverlo, y hallar soluciones a los problemas educativos a los que se enfrenta hoy la sociedad en red.

¿Qué hay al otro lado?

Deseas ser capaz de llegar al otro lado con tu contribución y encontrar un contexto profesional donde trabajar en el que haya valido la pena pasar por este proceso laborioso y difícil. Cuando termine, será un gran alivio para mí saber que he superado los momentos difíciles y que he logrado algo de lo que me siento orgulloso.

Háblanos de tu contribución.

Una contribución importante que me gustaría lograr con mi trabajo es entender cómo las universidades, particularmente las universidades en línea, pueden diseñar planes de estudio, estrategias y experiencias de aprendizaje para estudiantes que conectan el estudio a diferentes contextos de su vida. Más allá de las aulas académicas, saber cómo las universidades consiguen que el aprendizaje sea más significativo, relevante y actualizado para las prácticas profesionales de los estudiantes en el mundo actual.

¿Qué planes tienes para el futuro?

Tengo muchas ganas de que llegue el futuro y de empezar nuevas etapas de la vida. Me gustaría seguir trabajando en un contexto académico, como profesor e investigador, combinando ambos aspectos, ya que me apasionan la investigación, la docencia y la educación digitales, temas cada vez más relevantes. Y quiero seguir disfrutando de flexibilidad en la vida laboral y seguir este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida, tanto en el trabajo como en la vida personal.