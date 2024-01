10 consejos para hacer la declaración de la renta

Plazos y asistencia

El plazo para presentar la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2018 empieza el 2 de abril. El último día para pagar el pertinente importe a ingresar mediante domiciliación bancaria será el 26 de junio. Para otras formas de pago, el plazo finalizará el 1 de julio de 2019. Las personas que deseen recibir atención telefónica pueden solicitar una cita previa para acordar el día. Para recibir atención en las oficinas, hay que esperar hasta el 9 de mayo para solicitar una cita previa, y se podrá ser atendido entre el 14 de mayo y el 1 de julio.

¿Todo el mundo ha de hacer la declaración?

Las personas con sueldos anuales que no excedan los 22.000 euros no están obligadas a declarar. En el supuesto de que haya dos o más pagadores, los sueldos no pueden superar los 14.000 euros anuales.

Favorable a las familias

“Buena parte de los de cambios de la declaración de la renta de 2018 son favorables a las familias: han mejorado las exenciones y las bonificaciones por razones de maternidad y paternidad, por los gastos de guardería, por los hijos de las familias numerosas, por la discapacidad del cónyuge”, explica Anglès, también investigador del grupo Taxlabor de la UOC. En general, se amplían los límites o las cuantías existentes.

Maternidad y paternidad

Los ingresos correspondientes de las prestaciones por maternidad y paternidad están exentos del IRPF. Si durante el 2018 se han hecho retenciones sobre estas prestaciones, se puede reclamar su devolución.

Gastos de guardería por menores de tres años

Si la madre lleva el hijo menor de 3 años a una guardería, se podrá incrementar la deducción por maternidad con un máximo de 1.000 euros anuales. Estos gastos de custodia en guarderías, o centros de educación infantil autorizados, incluyen inscripción, matrícula, asistencia y alimentación, siempre que sea un gasto no subvencionado.

Familia numerosa y cónyuge con discapacidad

La deducción por familia numerosa a partir del cuarto hijo se ha incrementado en 50 euros mensuales, aplicable solo a partir de agosto de 2018. Personas que tienen a su cargo un cónyuge con discapacidad, podrán aplicar una deducción de 100 euros al mes, igualmente a partir de agosto. Una condición es que el cónyuge con discapacidad no tenga ingresos superiores a los 8.000 euros.

Becas de estudiantes

En cuanto a los estudiantes, se han incrementado los límites exentos, pasando de 3.000 a 6.000 euros las becas por estudios en general, de 15.000 a 18.000 en caso de que también contemplen los gastos de transporte y alojamiento, de 18.000 a 21.000 euros en caso de que sean estudios en el extranjero y de 21.600 a 24.600 euros en caso de ser estudios de doctorado.

Comedor de empresa

El importe diario exento del servicio de comedor de empresa o fórmulas indirectas, como vales de comida, se eleva hasta los 11 euros diarios.