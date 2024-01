Un Instagram sin likes reduce la angustia de los jóvenes

En Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda e Italia los me gusta (likes) en Instagram ya no son visibles públicamente. La red social ha decidido poner en práctica esta medida para que sus usuarios «estén más preocupados de compartir las cosas que les gustan que hacerlo para conseguir más me gusta». «Instagram quiere poner fin poco a poco a la tiranía de los likes para dar protagonismo a todos, no solo a los más populares», afirma Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de a Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La cultura del me gusta está presente desde hace una década, cuando en febrero de 2009 la puso en marcha Facebook. «Hoy todo se mide por factores cuantitativos y no cualitativos, lo que da valor al contenido compartido es casi siempre el número de me gusta obtenido», afirma Lalueza.

Este cambio puede ayudar a hacer más amable y menos competitiva Instagram, valorada como la peor red social en relación con la salud mental y el bienestar de los jóvenes, según el estudio #StatusOfMind de la Royal Society for Public Health (RSPH). Para José Ramón Ubieto, psicólogo y profesor colaborador de los Estudios de Psicología de la UOC, que Instagram elimine los me gusta es positivo: «Limitar el efecto de viralización que implica que todo el mundo conozca los me gusta recibidos reduce la hipertrofia del "yo", este fenómeno narcisista en el que uno tiende a buscar los me gusta y a hacer que todo el mundo sepa que los tiene y puede, además, reducir la angustia por tenerlos».