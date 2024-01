Los mayores de 50 años son los consumidores más activos con el medioambiente

Aunque podría pensarse que son los jóvenes los que forman parte de este segmento más activo porque tienen un mayor interés por este asunto y gozan de la energía para desarrollar acciones a favor del medioambiente, son las personas mayores de 50 años el segmento de población más ecoactivo, según el informe de Kantar. «Los mayores (de 50 años) son más reflexivos que los jóvenes y les cuesta menos tomar conciencia de las necesidades más globales. En temas como el reciclaje son más constantes y metódicos y no les importa dedicar el tiempo que haga falta a hacerlo correctamente», explica Soler.

Está claro que hay miles de acciones a favor del clima, y no todas son muy convenientes o cómodas para el consumidor. Comprar siempre productos que no estén embalados en plástico (solo el 22% de los compradores mundiales lo hace), evitar comprar bebida en botellas de PVC (el 38% lo intenta) o usar productos reutilizables para bebés (pañales de tela por ejemplo) o de belleza (solo el 23% de los consumidores globales lo hace). «Para mucha gente, el medioambiente no es una de sus principales preocupaciones, por cuestiones relacionadas con hábitos culturales, económicos, políticos, etc.; el "ser medioambiental" es, habitualmente, mucho más caro que no serlo. Por ello, casi la mitad de los consumidores mundiales tiene un comportamiento disidente en este sentido», afirma Gázquez.

Ser más o menos ecológico depende, en parte, del bolsillo

De hecho, el segmento de ecoactivos y ecocreyentes tiene mayor presencia en regiones industrializadas, -alcanza el 21% en Europa occidental-, pero son muy poco presentes en América Latina (12%) o Asia (7%), que está en la cola. Ambos expertos coinciden en que se trata de un problema de prioridades. «En algunos casos, las preocupaciones individuales son demasiado importantes como para que la sociedad pueda plantearse otras causas o preocupaciones», considera Soler. En esta línea, Gázquez-Abad ejemplifica que en algunos países de América Latina la población está más centrada en la situación económica y político-social que en la reducción de las bolsas de plástico. Aunque también hay «una falta de cultura ecológica», afirma el experto: «la tradición medioambiental en Asia y América Latina ha sido menor que en los países europeos».

La conciencia ambiental parece ser una cuestión de dinero. «Depende más de la economía particular que de la del país», afirma Soler. El informe muestra como la región asiática es una de las menos ecoactivas, pero a la vez, tiene uno de los países con mayor PIB del mundo, China que es considerada una de las primeras potencias económicas del mundo. «Si el país, globalmente, tiene un PIB elevado, pero la mayoría de la riqueza está concentrada en pocas manos, la predisposición a comprar ecoactivamente no se producirá globalmente», explica Soler.

Para Gázquez-Abad, queda un largo recorrido para que las empresas sean capaces de compatibilizar el comportamiento ecológico, el consumo de productos eco y la reducción de residuos plásticos con el coste de estos productos. «La voluntad del consumidor está, pero la racionalidad de la compra impera», afirma el experto. Como conclusión, Gázquez-Abad predice que cuando las empresas sean capaces de obtener productos eco a un precio asumible para un conjunto elevado de la sociedad, habrá menos ecodisidentes y más ecoactivos.