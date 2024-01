«El arte tiene mucho que ofrecer a la inteligencia artificial»

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a infiltrarse en muchos aspectos de nuestra vida; para Ruth West y Andrés Burbano, es la razón por la que la imbricación entre la IA y el arte es más relevante que nunca. Como artista científica, West aprovecha el potencial de las tecnologías emergentes para combinar ciencia y arte y, en este proceso, generar nuevas formas de percepción y de conocimiento. Y eso no es todo, West dirige actualmente el xREZ Art+Science Lab en la Universidad de Texas del Norte. Burbano es profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes en Colombia. Sus investigaciones como artista e investigador exploran las interacciones entre ciencia, arte y tecnología vistas a través de la lente de diversas disciplinas, como las películas documentales, el sonido y las telecomunicaciones y los relatos cinemáticos algorítmicos. West y Burbano han coordinado conjuntamente el último número de Artnodes, la revista académica de arte, ciencia y tecnología de la UOC. En el número 26 veremos las formas en que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los modelos generativos se relacionan con el arte y el diseño. Artnodes acaba de abrir una nueva convocatoria de artículos para el número 27, que se titulará «Arts in the Time of Pandemics».