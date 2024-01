Con solo 19 años, Elena Sans ya está haciendo carrera internacional en el hockey. Al principio jugaba con el FC Barcelona y participaba en ligas masculinas hasta que tuvo la edad suficiente para jugar con chicas. Ha participado en seis mundiales con la selección española en diferentes categorías. Hace dos años que vive en Noruega, desde donde responde a nuestras preguntas mientras empieza a competir en su tercera temporada con el equipo Sparta Sarpsborg.

¿Cómo surgió tu pasión por el hockey?

Empecé haciendo patinaje artístico. Por mi forma de seguir las clases, una profesora recomendó a mis padres que me llevaran a ver un partido de hockey. Cuando fui, me llamaron mucho la atención los golpes y la velocidad con que se jugaba. Después de aquel partido fui un día a probarlo y desde entonces no lo he dejado.

¿Cuándo te diste cuenta de que, en tu caso, era algo más que un hobby?

Supongo que lo veía como un hobby porque era una actividad que me gustaba hacer como complemento, pero cuando empecé a participar en competiciones internacionales, mi percepción cambió. También a medida que te vas haciendo mayor todo el mundo se lo toma mucho más en serio y, cuando juegas en ligas sénior, las responsabilidades son otras. Por lo menos, el cambio más importante es cuando te das cuenta de que el hockey es una manera de vivir, que hay cosas que aprendes en el juego y en la convivencia con el equipo que pueden aplicarse al día a día.

¿Tu familia y tus amigos lo aceptaron bien? ¿Te apoyaron?

Sí, mi familia siempre me ha apoyado mucho en todo lo deportivo. Por parte de mis amigos tampoco ha habido ningún problema, sobre todo porque los más cercanos a mí han practicado el mismo deporte y saben de qué se trata. Además, uno de ellos se fue antes que yo a Alemania. Son como mi familia.

¿Qué momentos destacarías de tu trayectoria deportiva hasta ahora?

Aunque es difícil elegir uno, el mejor momento diría que fue el Mundial U18 en San Sebastián o mi primer mundial con la liga sénior, porque nunca había experimentado qué significaba jugar con tanto público y también porque era mi primer mundial.

¿Cuándo te fuiste a vivir a Noruega?

En agosto de 2018. Al terminar el bachillerato quería irme fuera e intentar jugar en otras competiciones. Un equipo se puso en contacto conmigo y no me lo pensé dos veces.

¿Qué vida llevas allí?

Vivo en Sarpsborg, un pueblo que está a una hora al sur de Oslo. La vida en Noruega es bastante diferente que en Barcelona. A veces, en invierno se hace un poco pesado que haya tan pocas horas de luz o el frío, pero te acabas adaptando a ello. La vida aquí es mucho más tranquila, hay mucha menos gente y todo el mundo parece más distante, pero no me preocupa mucho porque al final, cuando tenemos tiempo libre, siempre acabamos con algunas del equipo en casa de alguien viendo una película.

¿Qué es lo que más te gusta de allí?

Sin duda los paisajes.

¿Cómo es tu día a día?

Cada semana tenemos distintas horas de entrenamiento, pero normalmente varía entre tres y cinco horas de hielo y tres de preparación física. Al entrenarnos por la tarde, dedico todas las mañanas a mis estudios.

¿Y cómo llevas el grado de Relaciones Internacionales?

De momento, bien: estoy muy satisfecha con el funcionamiento de la UOC y con los contenidos de las diferentes asignaturas. Si todo sigue por el buen camino, como hasta ahora, me quedan dos años y medio, aproximadamente.

¿Cómo has conseguido compaginar las competiciones y los entrenamientos con tus estudios?

El tema de la organización es algo que nos inculcan desde pequeños, porque con entrenamientos y campeonatos los fines de semana nos acostumbramos a ello y lo hacemos sin pensar. Pienso que la base no es tanto organizar el tiempo, sino que cuando tienes tiempo sepas aprovecharlo al máximo. Por poner un ejemplo, durante el bachillerato, mientras otros compañeros salían de fiesta los viernes, yo aprovechaba para hacer los deberes porque sabía que el fin de semana tenía partidos. Ahora, en la universidad, muchas veces mi plan es no dejarlo todo para el último día, intento hacer mis trabajos lo antes posible y sin malgastar el tiempo, así si surge algún imprevisto estoy a tiempo de reaccionar.

¿Algún recurso de aprendizaje digital de los muchos que se ofrecen que te guste especialmente?

Normalmente utilizo la metodología PDF. Sin embargo, he de reconocer que uno que me gusta especialmente es LANGblog para las presentaciones.

¿Cómo ha sido tu experiencia con el proceso de evaluación final virtual?

No he tenido ningún problema con los profesores, salvo una confusión en una prueba de evaluación. Sin embargo, siempre que he tenido dudas me han ayudado, dentro de los márgenes posibles. En cuanto a las pruebas de evaluación final que se hacen virtualmente, al principio estaba más nerviosa, pero al final es como estar en el aula, te concentras en lo que estás haciendo y, si has estudiado, todo va bien.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta ver el fútbol: sigo especialmente al Barça, masculino y femenino, y al Arsenal femenino. También me gusta caminar escuchando música o ir a tomar algo con mis amigos.

¿Qué es lo que más echas de menos viviendo fuera?

Lo que más echo de menos es mi familia y mi «familia postiza» (mis dos amigos que son como hermanos y sus padres, que son mis tíos, y han estado presentes en todos los momentos importantes). En especial, lo que más echo de menos es a mi perro, Snitch. En cuanto al territorio, la vida que hay, el movimiento de gente y, sin duda, la comida... ¡como en casa en ninguna parte! En especial, el fuet, aunque mis padres me envían paquetes con jamón y fuet. Cataluña es mi casa, y aunque te guste otro lugar, en casa siempre te sientes más seguro.