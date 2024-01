«El estudiantado podemos y debemos ser la voz para mejorar o cambiar las cosas»

¿Sabes cuáles han sido las principales preocupaciones de nuestros estudiantes durante el confinamiento ? Hemos hablado con la coordinadora del Consejo de Estudiantes para conocer cómo vivieron el pasado semestre y también cómo afrontan el nuevo curso. Diplomada en Turismo, graduada en Marketing e Investigación de Mercados, máster en Comercio Internacional y en Estrategias de Marketing, Francisca Moya cuenta con catorce años de experiencia profesional en comercio exterior y estrategias de marketing y promoción internacional. Actualmente es directora ejecutiva y cofundadora de Atlas Marketing Studio y de la empresa emergente NEO.

El pasado semestre fue uno de los más excepcionales por la COVID-19. ¿Cómo lo habéis vivido en el Consejo de Estudiantes?

Hubo preocupaciones y retos. Junto con el resto de estudiantes, las preocupaciones principales fueron el cambio en el sistema de evaluación, debido a que no podía haber presencialidad en las pruebas finales; las medidas tomadas en materia económica (existe la preocupación de que haya alumnos que no puedan continuar con sus estudios) y la realización de las prácticas, ya que muchas empresas las realizaban de manera presencial. Por lo tanto, nuestro principal reto fue tener la mayor coordinación posible entre el estudiantado y la universidad para obtener las respuestas a las inquietudes de la manera más ágil posible y así poder ayudar a los alumnos a solventar sus inquietudes en tiempos tan inciertos.

Y ¿cómo se han ido solventando estos temas?

Sobre cómo se iban a realizar las pruebas finales, desde la UOC se diseñó un sistema que permitía, en un porcentaje alto de los casos, realizar las pruebas de manera virtual y, además, ampliar las fechas de pruebas en algunos casos. En cuanto a la segunda cuestión, que tiene que ver con las nuevas matrículas y el poder hacerles frente, la universidad ha tratado este tema de manera personalizada con quien tenía algún problema, y nos consta que todas las consultas se han solventado con la mayor celeridad posible. Respecto de las prácticas, también ha realizado todas las acciones necesarias para reubicar a las personas que no podían continuarlas con normalidad y están dando soluciones para los alumnos que tengan que comenzarlas este semestre.

Sobre el hecho de que las pruebas tuvieran que ser virtuales, ¿cómo lo acogió la comunidad de estudiantes?

Dentro de nuestra comunidad de estudiantes recibimos alrededor de mil consultas (sugerencias, opiniones, quejas, etc.). Como en toda época de incertidumbre, había que intentar apoyar al estudiantado con soluciones para preocupaciones como la conciliación y para una mayor flexibilidad del alumnado a la hora de realizarlas.

Por otro lado, hubo estudiantes que estaban de acuerdo con la realización de las pruebas en línea y otros que deseaban hacerlas presenciales, pero lo principal era la seguridad y la salud de todo el alumnado y de todas las personas de la universidad. Por ello, la solución más equitativa y respetuosa fue realizar el mayor número de pruebas virtuales y adaptar otras asignaturas a la evaluación continua. Hay que recordar que en esta universidad hay unos estándares de calidad y acreditación que se han de cumplir para el buen desarrollo de los estudios, por lo que se creó una plataforma específica que cumpliera todos los requisitos para la realización de las pruebas finales y que ha tenido muy buenos resultados.

Eras coordinadora adjunta hasta que la coordinadora anterior renunció y pasaste a ocupar la máxima responsabilidad. ¿Cómo fue ese cambio?

Los consejos de estudiantes comienzan su andadura con cincuenta miembros durante un mandato de tres años de manera desinteresada. Es muy habitual que a lo largo de este tiempo haya bajas por distintos motivos: finalización de estudios, cambio de trabajo, cargas personales… Una infinidad de causas que hacen que algunos miembros tengan que renunciar a su cargo. Por eso, cuando la antigua coordinadora, Mont Romans, cedió el suyo, decidí presentarme, ya que había sido la coordinadora adjunta hasta el momento. En esa candidatura fui votada por mis compañeros del consejo y así tomé el cargo. Mont Romans sigue en el consejo como miembro activo y ha realizado un trabajo excelente. El traspaso entre las dos fue fácil, ya que, como adjunta hasta ese momento, estaba a su lado para todo lo que necesitara.

¿Cómo os organizáis?

La responsabilidad en cualquiera de los cargos es alta. Tenemos varios grupos de trabajo sobre distintos temas: igualdad, transparencia, defensa del estudiantado, comunicación, representación interna y externa… El trabajo está muy repartido entre los miembros del consejo, que somos bastante activos en todos los temas. Realizamos dos reuniones anuales y otras cuatro de la junta permanente, donde intentamos establecer objetivos y líneas de actuación en cada grupo y que todo se desarrolle de la manera más fluida posible.

¿Te dio algún consejo la anterior coordinadora?

Me los dio todos y más. Aprendí todo de ella y fue un placer trabajar a su lado.

¿Recuerdas las razones iniciales que te llevaron a presentarte a las elecciones del Consejo de Estudiantes? ¿Cómo te lo imaginabas?

Siempre me ha gustado la representación. Supongo que viene de vocación: he sido delegada muchas veces y he representado a otros grupos de interés en organizaciones. Cuando vi la convocatoria, no dudé ni un momento en presentarme. Lo imaginaba parecido pero no igual. La realidad es que esta representación no es un paseo por las nubes. Sabía y esperaba que implicara responsabilidad y trabajo, pero la realidad es que es un trabajo en sí mismo, no solo para mí como coordinadora, sino para cualquier miembro activo del consejo. Hay muchas reuniones, pero eso no es lo realmente importante, sino el trabajo diario que realizan todos los miembros para que los temas que se tratan lleguen a un fin positivo para el estudiantado.

¿De qué estás más orgullosa del actual Consejo de Estudiantes hasta el momento?

Sin duda, de la implicación de los miembros: es un consejo muy activo y receptivo, hay personas de todo tipo y es enriquecedor para todo el mundo. En las últimas sesiones, hemos aprendido a hablar y a escuchar más y mejor, a entendernos más y a tomar mejores decisiones. Mi orgullo son los miembros y el trabajo que hemos hecho en gestión de procesos para mejorar el trabajo diario y la toma de decisiones.

¿Qué te gustaría conseguir mejorar desde tu cargo en los próximos meses?

Internamente, me encantaría dejar fijado el sistema de grupos de trabajo y dinamización de los consejos y que los que vienen pudieran seguir. Externamente, nuestro principal reto es la comunicación desde el consejo hacia el estudiantado, cosa que me encantaría mejorar muchísimo. Por supuesto, también seguir defendiendo los derechos del estudiantado y poder ser su altavoz ante la universidad ante cualquier adversidad.

¿Qué papel crees que tiene que jugar el estudiantado?

El estudiantado podemos y debemos ser la voz para mejorar o cambiar las cosas, para que sean mejores, para evolucionar y progresar junto con el sistema. Es en el estudiantado donde se detectan los problemas, situaciones que se pueden mejorar y ser la voz unida hacia la universidad o el sistema universitario. El papel de la comunidad es el de comunicar y hablar cuando sea necesario sobre el tema que se necesite cambiar, reinventar o crear para seguir mejorando. Desde la comunidad debemos aportar y reclamar valor cuando sea necesario.