El 'big data', un aliado contra el cáncer

Equipos multidisciplinarios

Hace solo unos meses, a finales de septiembre, expertos de todo el mundo discutían en el congreso internacional del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) cómo el análisis de cantidades ingentes de datos sobre cada cáncer podía ayudar a ampliar los efectos de la inmunoterapia y a prevenir fenómenos como la metástasis o la resistencia a las terapias. Entonces los expertos advertían que una clave para integrar la inteligencia artificial en la oncología reside en la consolidación de equipos multidisciplinarios formados por matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, médicos y otros profesionales.

Francisco Lupiáñez Villanueva está de acuerdo con ello y recuerda que, aunque los macrodatos estén permitiendo avanzar en la investigación de la enfermedad, es solo una herramienta. «El big data no es magia. Es capacidad de procesamiento de la información y modelos matemáticos. A partir de ahí, la calidad del dato es importante, y también lo es el acceso a los datos y el trabajo en equipo con los médicos y los profesionales sanitarios. Lo que hemos desarrollado es una metodología para poder ir del dato a la acción, pero de una manera realista y factible», afirma Lupiáñez Villanueva.

Su opinión es compartida por Jordi Conesa, quien advierte que los médicos y los investigadores «llevan muchísimo tiempo analizando datos para entender, prevenir y tratar las dolencias. La diferencia ahora es que la cantidad de datos es mayor, más variada, y tenemos técnicas para integrar y analizar datos de diferentes fuentes, lo que requiere equipos más multidisciplinarios».

Conesa, que es experto en tratamiento de datos, lo ilustra con un ejemplo: «Supongamos que los datos son alimentos: estos alimentos los cocinamos e ingerimos diariamente en nuestras casas. En este caso, las herramientas necesarias no deberían ser muy complejas ni difíciles de gestionar. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos que cocinar (y servir) para doscientos comensales? Sería imposible hacerlo solos en nuestra cocina. Por un lado, el número de alimentos aumentaría significativamente y eso incrementaría el número de herramientas necesarias: cazuelas, fogones, espacio de neveras, cuchillos, etc. Y por otro lado, no podríamos procesarlos y cocinarlos solos; necesitaríamos un conjunto de personas, con diferentes roles (chefs que coordinaran el proceso, cocineros, ayudantes de cocina...), trabajando de forma colaborativa para su preparación y cocción. En este caso, como los alimentos (datos) son mucho más voluminosos, no pueden procesarse de la forma normal, se requieren herramientas y procesos más complejos, que es lo que pasa en los entornos de Big Data. Lo importante aquí no es el big data, sino utilizar datos relevantes (alimentos de calidad) y tener un equipo multidisciplinario bien coordinado (el equipo de cocina) para analizarlos bien y generar información de valor (los platos resultantes)», concluye.