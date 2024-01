Cinco razones por las que dejar que los hijos se equivoquen

2. Aprender a tolerar la frustración. Como explica Amalia Gordóvil Merino, doctora en Psicología y psicóloga familiar en el centro GRAT, cuando no permitimos que los hijos cometan sus propios errores lo único que conseguimos es retrasar el momento en que salgan al mundo por sí mismos, «y entonces la frustración será mayor porque su capacidad para gestionarla no se habrá entrenado. El peligro es que serán poco autónomos. Y si no toleran esta crisis pueden deprimirse o desarrollar algún tipo de fobia social, relaciones de dependencia o ansiedad en la vida adulta», advierte.

3. Inculcar una visión positiva del intento. Para fomentar la autonomía, hay algo previo indispensable, y es el disponer de una base de seguridad y confianza. «En la medida en que la persona sienta que puede, realizará por sí sola acciones dirigidas a alcanzar aquello que desea o necesita. Es un proceso de aprendizaje y entrenamiento», explica Marta Reinoso Bernuz, doctora en Psicología y directora del máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención de la UOC. «En este proceso habrá "errores" que son aproximaciones parciales al resultado deseado. Por ejemplo, quizás un niño sepa ya coger bien la cuchara —"éxito"—, pero tuerce el brazo y derrama el contenido al llevárselo a la boca —"fracaso". En este sentido, es útil emplear la metáfora de una escalera y ver que llegamos arriba a partir de peldaños intermedios. En la medida que las figuras de referencia para el niño —principalmente la familia y también más adelante la escuela— tengan esta visión positiva y de capacidad, podrá ir subiendo estos peldaños. Desde esta perspectiva la mirada está puesta en la potencialidad (los peldaños ya subidos) y no en el déficit (los peldaños que quedan). En pequeñas o grandes dosis, las equivocaciones forman parte del día a día. Y quizás pueda ser útil cambiar el término "fracaso", que denota algo negativo y sin posibilidad de cambio, por un "poco a poco" o "vamos avanzando", que abre la posibilidad de transformación y mejora, de evolución», explica.

4. Prevenir la dependencia emocional. Según afirman los expertos, con cada uno de nuestros actos transmitimos a los hijos mensajes que no verbalizamos, «y siempre es bueno reflexionar sobre ello», recuerda Gordóvil Merino. «Cuando sobreprotegemos a un hijo para que no se frustre ante los fallos que cometa estamos situando la frustración en un lugar inaceptable que debe de evitarse a toda costa. Y así se favorece la dependencia emocional de los padres y la ansiedad», señala la profesora de la UOC.

5. Desarrollar la flexibilidad ante imprevistos. Otra razón para dejar que los hijos se equivoquen sin que los adultos intervengan es que de esta manera se ayuda a entrenar la flexibilidad ante imprevistos con los que no se contaba, algo fundamental para la vida adulta. De ahí que los especialistas recomienden fomentar la autonomía de los hijos con distintas fórmulas. «Podemos pedirles cosas propias de su edad, por ejemplo que hagan tareas en casa o recados fuera de ella cuando son algo más mayores. También es aconsejable no hablar por ellos cuando el médico, un profesor o un amigo de los padres les hacen preguntas. Además, es buena idea animarlos y reforzar positivamente los pequeños actos de autonomía que poco a poco van logrando, como poner la ropa sucia en la lavadora o ir a tirar la basura. Pero sobre todo debemos tener presente que la frustración nos hace crecer y ser más fuertes. Por eso hay que dar a nuestros hijos la oportunidad de experimentarla», argumenta Amalia Gordóvil Merino.