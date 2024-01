¿Economía de guerra para frenar el coronavirus?

¿Qué consecuencias tiene la economía de guerra?

Que un estado paralice toda su producción no esencial y se centre en fabricar solo lo que necesita con urgencia tiene efectos graves, confirma el investigador: «Sabemos que tendría unas consecuencias económicas y sociales importantes. Un mayor confinamiento tendría, evidentemente, un impacto económico más intenso, pero probablemente también revertirá más rápidamente la curva de contagios», especifica Lladós, que considera que se debería contemplar la flexibilidad en este tipo de políticas. «Las circunstancias son extremas», añade, y también opina que es tiempo de medidas de expansión fiscal que traten de sostener el empleo y la actividad. «Pero si la crisis sanitaria exige confinamiento, la política económica debe orientarse hacia el mantenimiento de rentas y el refuerzo del sector sanitario, mediante una actuación pública que combine medidas fiscales, aumento de gasto e inversiones y cambios normativos», detalla.

El Gobierno sería el comprador único o prioritario de los bienes esenciales que se produjeran con la activación de la economía de guerra, lo que supondría, por tanto, un aumento de la deuda pública. La recesión económica es, pues, inevitable, pero, del mismo modo que en los conflictos bélicos se ganan territorios o poder, en esta crisis se ganarían vidas. «No hay ninguna prioridad política más importante que la salud y la supervivencia de las personas», apunta Lladós. También es importante pensar en cómo se sostendrían los ciudadanos que vieran suspendidos sus empleos por la paralización del resto de sectores productivos. El profesor opina que podría plantearse una renta mínima de crisis para los colectivos sociales más vulnerables que fuera complementaria al subsidio de desempleo hasta la reversión de la crisis sanitaria.

Economía de guerra como base de las políticas, sí, pero no con ese nombre. Al profesor de la UOC no le parecen adecuadas, en el escenario actual, las connotaciones bélicas para hablar de esta crisis porque el Gobierno, recuerda, no necesita material militar y el ejército no es la punta de lanza de la contención de la crisis. «Lo que hay es una lucha tremenda del conocimiento y la ciencia para vencer a un virus que, por primera vez, afecta al ser humano. Se trata de un problema de alta complejidad que supone un reto científico», proclama.