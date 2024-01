Relajamiento progresivo

En esta situación, las medidas dirigidas a un relajamiento del confinamiento que incluyan propuestas progresivas que puedan consolidarse son la opción que, en opinión de José Ramón Ubieto, acabará imponiéndose. Se trataría de una solución intermedia que evitaría los problemas causados por una apertura antes de tiempo. «Generar expectativas seguidas de frustración es una alternancia muy negativa, porque creer que has salido del túnel y de repente tener que volverte a encerrar es muy frustrante», advierte. Comparte su opinión la psicóloga Mireia Cabero, fundadora del movimiento Cultura Emocional Pública, un proyecto que se lleva a cabo en la incubadora Hubbik de la UOC. Cabero señala que «iniciar ahora un desconfinamiento para activarlo de nuevo aumentaría la impotencia, la desesperanza e incluso el enfado hacia las instituciones que han impulsado el desconfinamiento parcial».

¿Por qué entonces siguen poniéndose fechas, incluso aunque sepamos que no son definitivas? Una revisión de estudios publicada en The Lancet ofrece una respuesta. Según esta investigación, para las personas confinadas cada anuncio de aumento del tiempo de cuarentena provoca frustración o desmoralización, pero no poner ningún límite en el calendario a esa cuarentena tiene efectos aún más perjudiciales. Y es que, como explica Mireia Cabero, poner una fecha límite, aunque sepamos que no tiene por qué ser definitiva, nos ayuda «porque el cerebro se relaciona mejor con estados no deseados que tienen fecha de caducidad que ante la incertidumbre sin límite. Aumenta su capacidad de llenar este tiempo limitado de intenciones y esfuerzos», señala.

Mientras tanto, afrontar de la mejor manera posible el encierro requiere algunas acciones, entre las que la profesora de la UOC destaca las siguientes: