¿Juegos online o deportes tradicionales?

El director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos de la UOC subraya que el hecho de que algunos grandes equipos de fútbol ya tengan su sección de e-sports es signo de que estos se «normalizarán». Es más, recuerda que el Comité Olímpico Internacional (COI) estudió su incorporación a los juegos de 2024 de París. Aun así, no considera que las disciplinas tradicionales vayan a tener menor repercusión social: «Convivirá con el resto de deportes, como un tipo de competición más». Para Aranda, no hay duda de que estas competiciones online han sido «un sustitutivo» del deporte tradicional durante la pandemia, pero es imposible prever qué pasará cuando se abran estadios y pabellones. «Hay que ver si se traduce en audiencia fiel y nuevos perfiles o no, y si podrá competir con el juego tradicional», comenta.

En lo que ambos expertos están de acuerdo es en la importancia de los jugadores profesionales, que estaban cuantificados en España en 2018 en 600. «Es interesante cómo las audiencias reconocen sus habilidades y se construye un espacio de diversión y entretenimiento. Se dedican en cuerpo y alma a estar sentados delante de una pantalla», plantea Aranda, mientras que Arnedo destaca la «dura disciplina» y «nivel de talento» que tienen estos jugadores. «No basta con ser un poco mañoso; llegar al máximo nivel no está siempre al alcance de todos», advierte. Los jugadores profesionales atraen a una «masa social» importante a los e-sports y el profesor de Comunicación pone el foco en cómo logran las empresas sacar provecho económico de este gran número de seguidores. La venta de extensiones, por ejemplo, es una de las maneras, pero, teniendo en cuenta que muchos usuarios son menores, el experto resalta el conflicto que se crea cuando estos extras son juegos de azar o ruleta. «Las familias tienen que determinar los usos y espacios de los juegos online, como un recurso cultural más», recomienda, apuntando a que este tiempo de ocio se debería organizar igual que otros hábitos dentro del núcleo familiar, «a partir de sus valores, creencias o reglas».

Lo cierto es que el perfil tipo, según la Asociación Española del Videojuego, es de hombres entre 21 y 35 años, aunque también detallan que en España el rango de edad varía. Si se amplía al sector de los videojuegos en general, Arnedo defiende que es «intergeneracional y prácticamente paritario», y resalta que «mueve más dinero que la música y el cine juntos», por lo que defiende la importancia del sector ante quien lo considera «frívolo o para niños». El director del máster universitario de Diseño y Programación de Videojuegos defiende que las competiciones arrancaron en los años setenta y que incluso la empresa que creó el Fortnite, Epic Games, se fundó en 1991, hace ya veinte años; lo que sí es reciente, admite, es su consumo a gran escala, lo que lo ha convertido en un fenómeno creciente en los últimos años. La longitud del salto en número de usuarios y en volumen de negocio durante y después de la pandemia de la COVID-19 es aún una incógnita, pero lo que sí parece seguro es que los e-sports han llegado para quedarse en las pantallas de nuestras casas.