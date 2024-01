Las residencias de mayores se han mantenido en el punto de mira desde los inicios de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Según los últimos datos publicados, en las cerca de 5.500 residencias españolas han muerto más de 19.000 personas por COVID-19 y síntomas compatibles con esta enfermedad, lo que equivale al 69 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad. Pero, además, quienes han sobrevivido se han sentido doblemente excluidos: por ser señalados como población de riesgo y por el hecho de vivir en una sociedad edadista. «Durante la crisis sanitaria, estos elementos se han engarzado y han dado lugar a sentimientos de exclusión, además de que han reforzado estigmas en torno a la edad y la tecnología», señala Roser Beneito Montagut, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC e investigadora del grupo CareNet de la universidad.

Según la profesora de la UOC, a lo largo de la crisis se ha aplicado una mirada extremadamente asistencialista sobre las personas mayores «que no se ajusta a la evidencia que tenemos con relación a cuál es su respuesta en otras emergencias y desastres. Ser el colectivo más vulnerable frente a la pandemia no quiere decir que sea el grupo social que menos recursos tiene para hacer frente a una situación crítica. Tienen una experiencia vital relevante y también usan las tecnologías —aunque la tecnología sea el teléfono, no podemos señalarla como irrelevante por el hecho de no ser "nueva"—», afirma.

Es una de las principales críticas de los expertos: la exclusión a la que se ha sometido a las personas mayores durante esta pandemia, también a la hora de tomar decisiones que les conciernen. «Se escucha muy poco a las personas mayores, especialmente a las que hemos señalado como "vulnerables" o en "riesgo"», señalaba Daniel López, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y también miembro del grupo de investigación CareNet, en un artículo publicado en Contexto y Acción (Ctxt). «Está claro que estamos haciendo todo lo posible para salvarles la vida, pero no les hemos preguntado si ellos estaban dispuestos a pasar por todo esto, cómo lo están viviendo, hasta dónde creen que se tendría que llegar, cómo lo deberíamos haber hecho», añade López.

Otro ejemplo de esta situación en la que parece que se margina cada vez más a los mayores es la propuesta de medicalizar las residencias, que ya ha obtenido luz verde en comunidades como Madrid. Algo que, en opinión del profesor López, no resuelve el problema. «Si nadie quiere vivir en una institución, menos en una que se parezca a un hospital, ¿por qué queremos que las personas mayores vivan allí? ¿Por qué queremos convertir sus casas en centros sanitarios?», se pregunta. Comparte opinión con Lluvi Farré, investigador predoctoral del grupo CareNet de la UOC, quien afirma que convertir las residencias en una especie de hospitales «quizá podría salvar algunas vidas, pero una medida tan desesperada acarrea muchos otros problemas y sobre todo arroja otra pregunta muy seria: ¿quién querría vivir esa vida?».