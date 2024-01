La etiqueta «COVID free», una estrategia desafortunada

Nació con el objetivo de evitar todas las pérdidas posibles, pero los expertos creen que no ha sido la estrategia adecuada. La etiqueta «COVID free» que lucen muchos hoteles y restaurantes desde que comenzaron a abrir sus puertas tras el confinamiento es vista por los expertos como un error de comunicación que puede costarles caro. «Hoy por hoy es imposible garantizar que no exista riesgo de contagio y el consumidor, por confuso que se encuentre con respecto a la enfermedad y a las formas de prevenirla, sabe perfectamente que existe el riesgo al contagio», señala Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, quien cree que esta etiqueta, más que aportar algún tipo de beneficio, deteriora la imagen del establecimiento por la nula credibilidad que fomenta.

En la misma línea se manifiesta el genetista Salvador Macip, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, que explica que en la actualidad es muy difícil asegurar que una zona está protegida contra la COVID-19, ya que, aunque sea una zona libre de virus en un momento determinado, no se puede garantizar que mantenga esa condición unos minutos después. «El concepto no tiene mucho sentido. Sería más acertado decir que son sitios en los que se siguen todas las recomendaciones para evitar los contagios. Y esto no exime a los que los visiten de tomar las precauciones necesarias», señala el profesor de la UOC.

La etiqueta «COVID free» fue una de las primeras medidas que tomaron empresarios del sector para intentar paliar la difícil situación económica vivida por la pandemia de la COVID-19, que dejará unas pérdidas mundiales en la economía turística de entre 1,1 y 2,9 billones de euros según un informe publicado hace unas semanas por Naciones Unidas. El objetivo es animar a los turistas a usar los servicios de hoteles y restaurantes mostrando al público que se siguen todos los protocolos necesarios para evitar los contagios, pero al usar el término «free» se incurre en un error de comunicación, en opinión de los expertos. «El uso de esta etiqueta no debe entenderse como un engaño, sino como un error de comunicación. Lo que los establecimientos desean transmitir es que siguen un estricto protocolo de desinfección y limpieza, lo cual sí debería fortalecer su imagen y ser valorado por el consumidor», señala Neus Soler.

De hecho, que establecimientos del sector hayan subido los precios informando a sus clientes de que lo hacen por el coste que supone una buena desinfección sí es una buena estrategia, en caso de que la subida no sea desproporcionada. Como explica la profesora colaboradora de la UOC, la base de una buena relación con el cliente es la confianza, y el consumidor espera transparencia por parte de las empresas. «En este sentido, para el consumidor es perfectamente entendible (y, en principio, asumible) que el coste de los productos específicos para la desinfección repercuta en él. Otra cosa sería que el coste de esos productos desinfectantes no se trasladara equitativamente al precio del producto», señala.