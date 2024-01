Confirmado el impacto masivo de la desinformación sobre la COVID-19 procedente de fuentes creíbles

Fuerte dimensión local en la difusión de la información

La trayectoria de esta información demuestra la importancia para los gobiernos de tener una presencia activa en las redes sociales. "Practicar la escucha activa para detectar conversaciones sobre la gestión de la emergencia permite poder actuar con rapidez cuando la información no veraz obtiene un cierto grado de visibilidad", explica. Además, los investigadores vieron que, a pesar de que órganos supragubernamentales como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos descartaban la veracidad de la información, la velocidad de su difusión no se redujo hasta que los canales oficiales de cada región la desmintieron. Según los autores, esto indica una fuerte dimensión regional en la difusión de la información.

Para evaluar el efecto de las fuentes oficiales locales para desacreditar las noticias falsas, los investigadores estudiaron el caso de Cataluña. Los resultados muestran que la mayoría de los usuarios catalanes que contribuyeron en la difusión de la información no verificada no seguían fuentes oficiales en el momento de publicarla. Por otro lado, la gran mayoría de las personas que compartió mensajes que contribuían a desacreditar la desinformación sí que seguía canales oficiales.

"La desinformación hay que combatirla desde el ámbito local. Cuando una narrativa falsa circula en una región, los organismos locales deben ayudar a verificar y desmentir la información cuando sea necesario. Hemos visto que seguir canales oficiales locales tiene un efecto positivo, pero cuando estos canales son los que promueven información falsa, la información cuidadosa puede quedar invisibilizada para los ciudadanos de este territorio", explica el investigador. En este sentido, el papel de las redes sociales es especialmente complicado en casos como este. "Las plataformas sociales (en este caso, Twitter) pueden y deben hacer más para evitar que circule información falsa en sus ecosistemas, pero el caso estudiado es especialmente crítico, puesto que son canales creíbles y verificados por la plataforma quien disemina la información no precisa", destaca.

Ante situaciones de desinformación como la del caso del ibuprofeno, los investigadores recomiendan seguir fuentes oficiales, tener una actitud crítica respecto a la información que recibimos y verificarla en más de una fuente que, siempre que sea posible, sea de distinto origen y esté alejada geográficamente. Además, a escala institucional plantean un marco de ciberseguridad desde un enfoque centrado en la información y la comunicación. "Hasta ahora la ciberseguridad solamente se ha tratado desde un punto de vista tecnológico, pero estos casos demuestran que la amenaza tiene una dimensión que va más allá de la tecnología, en la que también deben estudiarse los aspectos sociales", concluye Sergi Xaudiera.

Xaudiera, S; Cardenal, A. S. (2020). Ibuprofen narratives in five European countries during the COVID-19 pandemic. The Harvard Kennedy School (HKS) Misinformation Review. https://doi.org/10.37016/mr-2020-029

