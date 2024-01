10 consejos útiles para encontrar trabajo en tiempos de pandemia

3. Prepararse para las entrevistas telemáticas

Si antes de la pandemia el 40 % de las entrevistas de trabajo ya se desarrollaban en formato virtual, ahora la tendencia ha aumentado exponencialmente. Gina Aran nos da las claves para enfrentarnos a esta situación con éxito:

: debe ser lo más neutro posible y con buena iluminación, como una pared, aunque si por ejemplo la entrevista es para un puesto de teletrabajo y disponemos de un espacio idóneo para trabajar en casa, podemos mostrarlo, cuidando siempre que aparezca ordenado. En el caso de que no tengamos ningún lugar adecuado en casa, podemos elegir un fondo virtual que nos proporcionan algunas de las plataformas de videoconferencia. Pregunta final: no hay que olvidar prepararse la pregunta «¿Qué has hecho durante el confinamiento?», porque va a ser una de las que más nos van a hacer en las entrevistas de trabajo pos-COVID. Aquí se puede ofrecer una pincelada más personal, pero lo que realmente están valorando son habilidades como la adaptación al cambio o la gestión de conflictos, así que son buenas respuestas las que demuestran que durante este periodo hemos sido proactivos. Decir que hemos aprovechado para hacer un curso de formación también es una buena respuesta.

4. Diseñar una estrategia

Cuando pensamos en buscar trabajo, muchas veces lo primero que hacemos es entrar a Infojobs sin hacer ningún tipo de reflexión previa. «Planificamos todo y todo el tiempo, pero no dedicamos ni un minuto a diseñar nuestra trayectoria profesional», comenta Manel Fernández. Durante el confinamiento, mucha gente ha visto cómo el parón obligatorio les ha hecho replantearse la forma en que trabajan o incluso la ciudad en la que viven. «Yo animaría a la gente a preguntarse: "¿Dónde me veo profesionalmente de aquí a tres años?", seguro que puede servir para dar los pasos adecuados y alcanzar los objetivos de futuro», recomienda este experto.

5. Buscar información propia en Google

Es casi la primera tarea que hay que hacer cuando se está buscando trabajo, porque es lo que va a hacer el reclutador casi antes de mirar nuestro currículo. El 86 % de las empresas utiliza las aplicaciones y las redes para conocer mejor a los candidatos. Es el momento de ver qué información pública hay de nosotros en internet, eliminarla si consideramos que no nos favorece en la búsqueda de empleo o, por lo menos, estar prevenidos por si nos preguntan en la entrevista. Hacer marca personal mediante las redes sociales es fundamental para saber transmitir nuestra propuesta de valor. En ese sentido, LinkedIn es la red de redes: «El perfil del candidato es una consecuencia de lo que dice que es. Cuando cualquier reclutador lo visite, verá los artículos que ha publicado, los posts que escribe, dónde da like, sus intereses, lo que esa persona aporta a las redes... Si lo que aporta es un perfil sostenido en el tiempo, muy profesional, donde se percibe que se tienen habilidades interpersonales para trabajar en equipo, creatividad, interés en el desarrollo de proyectos, generar confianza... esa será su primera carta de presentación», considera Manel Fernández.

6. Reactivar la red de contactos

El dato de que el 80 % de las ofertas de empleo nunca salen al mercado constata lo importante que es tener una buena red de contactos, que hay que cuidar durante toda la vida profesional, especialmente en momentos de búsqueda de empleo. Ahora bien, no se trata de coger a los 3.500 contactos de LinkedIn y mandarles un correo electrónico masivo, sino más bien de hacer una prospección y enviar diferentes mensajes a diferentes contactos en función de lo que esperemos conseguir de cada uno. «Para conocer y hacernos conocer personalmente», señala Gina Aran, «recomiendo la asistencia a eventos, ferias, cursos relacionados con nuestro ámbito e interactuar. No debemos limitarnos a intercambiar tarjetas de visita, sino que tenemos que explicar qué hacemos, qué buscamos y qué podemos aportar.»

7. Convertir el currículo en una propuesta de valor

Aunque el currículo de toda la vida (ya sea en su formato papel, vídeo o en línea) siga siendo una buena herramienta como base de datos de nuestra trayectoria profesional, ahora se habla de «propuesta de valor». «El candidato tiene que pensar en por qué la empresa le contrataría a él y no a otra persona, en qué es especialmente bueno y cómo puede contribuir a mejorar la organización. La diferencia entre hacer un currículo y una oferta de valor es que el demandante se anticipa a que la empresa vea en él una necesidad y, a partir de ahí, redacta un documento que en su formato podría ser parecido al currículo, pero no está enfocado a lo que es —eso se puede decir al final, casi como anécdota—, sino en lo que puede aportar de valor a la empresa», comenta Manel Fernández.

8. Adaptarse a los cambios

El mercado laboral tal y como lo conocemos está cambiando. Puede que las empresas ofrezcan contratos con jornadas reducidas mientras exista una situación de incertidumbre y no hayan podido retomar la actividad al 100%. Por otra parte, el teletrabajo ha venido para quedarse. No solo porque las compañías tienen que mantener su actividad ante posibles rebrotes, sino porque, además, es una demanda de los trabajadores. Como dato, LinkedIn ha registrado desde marzo un 60 % más de búsquedas de trabajo remoto en todo el mundo y, en España, las solicitudes para acceder a estas vacantes han aumentado un 169%. Los candidatos que tengan experiencia en teletrabajo estarán mejor posicionados en la búsqueda de empleo.

El trabajo autónomo también aumentará, ya que muchas empresas estarán abiertas a contratar productos y servicios externamente, así que en determinadas profesiones no estaría de más valorar la posibilidad de trabajar como autónomo (freelance).

9. Aprovechar los recursos públicos

Según Manel Fernández, «la Administración ofrece recursos sin demasiada coordinación. Se pueden aprovechar los recursos de la comunidad autónoma, del Ayuntamiento, del Estado, del consejo comarcal... Hay muchísimos y, además, son gratuitos; seguro que alguno es de ayuda en el proceso de búsqueda de empleo o transformación profesional. La clave no está en esperar, sino en buscar y aprovechar todas las oportunidades que ofrece el sistema».

10. Mantener una mentalidad positiva

Buscar trabajo es una carrera de fondo y es importante mantener una actitud positiva ante los inconvenientes que seguramente surjan durante el proceso. Como aporta Gina Aran, el Foro Económico Mundial ha calculado en 75 millones los empleos que van a desaparecer por la aceleración tecnológica, pero, en cambio, van a surgir 133 millones nuevos. «La mitad de los niños que están ahora en primaria van a trabajar en profesiones que aún no conocemos. La COVID nos ha puesto las pilas en muchos sentidos: ha cambiado valores, nos ha hecho descubrir competencias que no sabíamos que teníamos, nos ha hecho teletrabajar cuando siempre habíamos sido reticentes a ello y hemos visto que sí podemos. Todas las revoluciones industriales llevan aparejadas crisis, pero no podemos quedarnos con una visión negativa, sino tomar una actitud resiliente, de aprendizaje y mejora», reflexiona Aran. Manel Fernández aconseja «alejarnos de los hiperrealistas. Son esas personas que dicen que esto no vale para nada, que no merece la pena hacer nada porque no hay oportunidades. Estamos en un mundo de grandes oportunidades, de gente que hace cosas extraordinarias desde su propósito, pero también hay personas que no ven esas oportunidades, por eso hay que alejarse un tiempo de los hiperrealistas que transforman tu mentalidad en negativa. Las ideas vienen siempre disfrazadas de problemas y las oportunidades también».