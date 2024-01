Las apps de salud recomendadas por médicos tienen mejores niveles de adopción

La aplicación de rastreo de contactos Radar Covid, lanzada por el Gobierno español para frenar el avance de la pandemia, apenas ha superado los cuatro millones de descargas. El bajo nivel de adopción de esta herramienta, cuyo objetivo es rastrear y cortar en tiempo real las cadenas de contagio comunitario, no es excepcional. A pesar del auge de los últimos años de las aplicaciones de salud móvil (m-health), que buscan empoderar a los ciudadanos para que hagan un seguimiento y un control de su salud personal con la ayuda de dispositivos móviles, existe una brecha entre sus potenciales beneficios y su impacto real.

En este sentido, investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), liderados por Francisco Lupiáñez, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y cofundador de Open Evidence —spin-off de esta universidad—, han realizado un estudio para evaluar, precisamente, el impacto real de la salud móvil y para obtener datos que permitan extender el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de salud.

Se han centrado en tres países europeos con sistemas sanitarios distintos: España, Holanda y Alemania, en los que han realizado más de 2.000 encuestas en línea con el objetivo de analizar qué factores resultan más influyentes en la adopción de tecnologías relacionadas con la salud. Así, en concreto, han testado tres variables: la protección de datos, los prescriptores y los desarrolladores. Han visto que, a pesar de las diferencias culturales entre los usuarios de los tres países, el factor que más peso tiene en la decisión de descargarse una aplicación y utilizarla es quién la recomienda.

«Las aplicaciones móviles en salud acabarán funcionando tan bien como funcionan otro tipo de medicinas, pero para que la gente las use y tengan un impacto positivo sobre el sistema de salud, sus prescriptores tienen que ser profesionales sanitarios», asegura Lupiáñez, para quien este es uno de los motivos que explican el bajo nivel de adopción de la aplicación Radar Covid. «Hasta ahora, no la ha recomendado ningún médico, solo políticos, lo que no genera confianza en el usuario», explica.

Tampoco ha habido transparencia —resalta Lupiáñez— acerca del proceso de desarrollo de Radar Covid. Este es otro de los puntos clave que influyen en la decisión de utilizar o no una aplicación. Los investigadores han visto que las aplicaciones desarrolladas por una asociación médica generan más confianza en el usuario y tienen más probabilidades de ser usadas e incluso de que la gente quiera pagar por ellas. Por lo tanto, la confianza tiene un papel clave.

Asimismo, el estudio demuestra que los usuarios prefieren aquellas aplicaciones que muestran de forma más explícita que cumplen la legislación de protección de datos, aunque los usuarios no están dispuestos a pagar por ello. Sorprendentemente, los investigadores han constatado que, si bien las personas solemos expresar que nos preocupa compartir nuestra información personal, «la gente no descarta instalarse una aplicación aunque su modelo de negocio se base en compartir sus datos, además de insertar publicidad», destaca Lupiáñez. El experto concluye que «el estudio sugiere que las personas no son tan selectivas como creen y que a menudo actúan de forma despreocupada con su protección de datos. Por eso, la presencia de los profesionales sanitarios siempre ayuda».

En cuanto al tipo de usuarios que adoptan estas tecnologías, el estudio señala que sobre todo son hombres jóvenes con un alto grado de formación y con inquietud por temas de salud, que tienden a cuidarse y a preocuparse más por su estado de bienestar.

El estudio, que ha sido financiado por el programa RecerCaixa, ha sido publicado en la revista JMIR mHealth and uHealth.