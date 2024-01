Tecnología accesible: ¿piensan los programadores en las personas con discapacidad?

Mentalidad de futuro

No es cuestión de buscar la perfección, porque no existe, alerta el profesor. «La accesibilidad no se trata de si es completamente accesible o no, sino de una serie de graduaciones», remarca. En algunos casos no sería viable, añade, revisar todos los webs que llevan operativos desde antes de que comenzáramos a tener en cuenta la accesibilidad, pero sí cree necesario «pensar en los que hacemos nuevos y considerar qué hacemos para que todas las personas puedan acceder a toda la información». Córcoles apostilla que existen guías de todo tipo por parte de los propios sistemas operativos, los navegadores o dentro de la industria del software para poder crear aplicaciones y webs con estos criterios. Tal como muestra el estudio estadounidense de WebAIM, el profesor considera que las Administraciones públicas, en Europa, también cumplen más con las normas de accesibilidad que las empresas privadas, debido a la obligatoriedad de las mismas y pese a que las compañías podrían adaptar o elaborar «casi gratis» sus productos tecnológicos para todas las personas usuarias.

Aspirar a que los webs sean lo más accesibles posible facilitaría su uso a alrededor del 9 % de la población española. Los últimos datos apuntan que hay 3,8 millones de personas con discapacidad, pero los expertos insisten en que todos, en mayor o menor medida, y antes o después, nos veremos beneficiados. «Si diseñamos pensando solo en personas "como yo" o en personas "prototipo", acabamos olvidando la gran diversidad de necesidades de las personas», explica el director del máster universitario de Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UX) de la UOC, Enric Mor, en referencia al diseño universal en el que se enmarca la accesibilidad. Una página web accesible, avala, no solo ayuda a todas las personas a acceder a su contenido, sino que «si técnicamente está bien construida, los buscadores la indexan mejor y obtiene mejor posición en los resultados de búsqueda, tiene una mejor arquitectura de la información, navegabilidad y ofrece una mejor experiencia de usuario». «¡Todo el mundo gana!», concluye el profesor, que afirma que la accesibilidad debe conectar con conceptos como diseño centrado en el usuario, usabilidad, diseño de interacción y experiencia de usuario. Todas ellas, herramientas para que todos y todas, cada uno con nuestras características, podamos acceder a todo lo que nos ofrece la tecnología.