Open Evidence participa en un proyecto de investigación liderado por Pfizer y la Universidad de Oslo para conseguir un uso seguro de los medicamentos

El 16 de noviembre de 2020, la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI) puso en marcha un proyecto de investigación mundial de cinco años de duración, Gravitate-Health, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la comprensión de la información relacionada con la salud, para conseguir un uso seguro de los medicamentos, la minimización del riesgo y una mejor calidad de vida.

Cuarenta socios líderes de la sociedad civil, del mundo académico y de la industria de quince países han unido sus fuerzas para desarrollar nuevas herramientas de información sanitaria centradas en el paciente, que ofrecerán a los ciudadanos acceso a información fiable y relevante sobre medicamentos. En ese sentido, el proyecto parte de la siguiente premisa: «El compromiso de los pacientes con su propia salud se basa en información procesable, comprensible, relevante, fiable y basada en evidencias, que satisfaga sus necesidades específicas, su contexto de salud y su nivel de alfabetización». Esta asociación estratégica entre el ámbito público y el privado está liderada por la Universidad de Oslo (coordinadora de los socios públicos) y Pfizer (líder por parte de la industria).

El uso seguro de los medicamentos y la adherencia al tratamiento suponen un reto para la salud pública, ámbito en el que la capacidad de comprensión y la confianza desempeñan un papel importante para acceder a la información. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que, cada año, en Europa, se producen unas 200.000 muertes prematuras relacionadas con la mala adherencia a los medicamentos, lo que puede costar hasta 125 billones de euros anuales en hospitalización evitable, atención de urgencias y visitas ambulatorias de adultos.1 Los estudios empíricos sobre los flujos de información en la atención sanitaria muestran falta de interoperabilidad y cadenas de actividad rotas que complican el intercambio de información. La información sobre medicamentos puede estar fragmentada, no estar disponible o no utilizarse, lo que deriva en riesgos de los cuales el usuario puede no ser consciente; por ejemplo, el riesgo de errores en el uso puede provocar eventos adversos, discapacidad e incluso muerte.

La información sobre medicamentos está sujeta a estrictos procedimientos de regulación y validación científica; desempeña un papel fundamental en la asistencia a los profesionales sanitarios a la hora de prescribir y dispensar medicamentos, e informa a los pacientes y consumidores sobre su uso seguro. Actualmente, los pacientes reciben en general esta información en forma de un prospecto en papel que se suministra con cada medicamento. Esto presenta una serie de retos prácticos para el acceso y la comprensión: el contenido de los prospectos puede ser difícil de comprender o irrelevante para las necesidades de muchos pacientes, se presenta típicamente en tamaños de fuente pequeños y puede no reflejar la información más actualizada debido a los largos plazos de producción para acondicionar el producto. Es probable que estos problemas se agraven a causa del envejecimiento, la multimorbilidad y las enfermedades crónicas, ya que los pacientes necesitan consultar prospectos de diferentes medicamentos.

Para apoyar la transformación digital de la asistencia sanitaria en toda la Unión Europea, es fundamental poner a disposición de pacientes y profesionales sanitarios la información digitalizada de medicamentos aprobados por reguladores de una fuente autorizada de confianza, lo que, a su vez, ofrecerá importantes beneficios para la salud pública. Esto brinda nuevas oportunidades para tratar las actuales deficiencias de la información que recibe el paciente al permitir la facilidad de acceso a contenidos de confianza, velocidad de actualización, formatos accesibles, capacidad de personalizar mejor el contenido a las necesidades del individuo y también de vincularse a otros sistemas de información de salud, como, por ejemplo, los registros electrónicos de salud.

Para avanzar y abordar los desafíos actuales, Gravitate-Health desarrollará y probará una solución de información sanitaria integrada, digital y centrada en el usuario que busca demostrar mejoras tangibles en la disponibilidad y la comprensión de la información de salud de un conjunto de fuentes de confianza, empezando por la información de medicamentos aprobada por el regulador y el Resumen internacional del paciente del registro electrónico de salud (EHR-IPS, por su sigla en inglés). Los principales resultados serán una plataforma digital de código abierto que apoye funcionalmente a G-Lens y un libro blanco con recomendaciones sobre estrategias realistas para fortalecer el acceso, la comprensión y el uso futuro de servicios digitales, como la información de productos electrónicos (ePI, por su sigla en inglés), que se convertirá en una herramienta para minimizar riesgos.

Mediante el desarrollo de herramientas electrónicas para la mejora del acceso de los pacientes y los profesionales sanitarios a la información sobre medicamentos, Gravitate-Health alinea sus objetivos con las recomendaciones pertinentes de la Comisión Europea [COM (2017) 135 final] y el plan de acción posterior de la Agencia Europea de Medicamentos para mejorar la información de productos para la UE (EMA/680018/2017).

El proyecto pretende demostrar que dicha mejora se traduce en mayores niveles de adherencia al tratamiento, un uso más seguro de los medicamentos (farmacovigilancia) y mejores resultados de salud y calidad de vida, así como en el desarrollo de nuevas y más profundas perspectivas sobre cómo puede optimizarse el uso de la información sanitaria disponible para actuar como una medida eficaz para minimizar el riesgo. La voz del paciente y el trato humano son el núcleo de Gravitate-Health. La amplia participación de los pacientes y las partes interesadas respalda el trabajo planificado e impulsará el desarrollo tecnológico a lo largo de la vida del proyecto.

«Nuestra misión es preparar y fortalecer a los pacientes con información y herramientas de salud digital que les hagan sentirse seguros, activos y receptivos, además de fomentar específicamente el uso seguro de medicamentos para obtener mejores resultados de salud y calidad de vida», ha señalado Anne Moen, coordinadora de Gravitate-Health y profesora del Instituto para la Salud y la Sociedad de la Universidad de Oslo.

La Dra. Giovanna Ferrari, de Pfizer, líder del sector farmacéutico en el proyecto Gravitate-Health, añade: «Esta colaboración entre la sociedad académica, la industria y las asociaciones de partes interesadas promete resultados sólidos y únicos, y una oportunidad muy interesante para ofrecer nuevos enfoques demostrados de información digital y un gran beneficio a los pacientes».