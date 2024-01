Adolescentes y adultos se acusan mutuamente de un uso inadecuado de las redes sociales

Artículos de referencia

Fernández-Ardèvol, M.; Belotti, F.; Ieracitano, F.; Mulargia, S.; Rosales, A.; Comunello, F. (2020). «"I do it my way": Idioms of practice and digital media ideologies of adolescents and older adults». News Media & Society. DOI: 10.1177/1461444820959298.

Comunello, F.; Rosales, A.; Mulargia, S.; Ieracitano, F.; Belotti, F.; Fernández-Ardèvol, M. (2020). «"Youngsplaining" and moralistic judgements: exploring ageism through the lens of digital "media ideologies"». Ageing & Society. DOI: 10.1017 / S0144686X20001312.

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).