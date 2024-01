La UOC y la COCEMFE Barcelona impulsan la Cátedra para la Autonomía Personal y Salud Digital

La UOC y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pondrán en marcha en 2021 la nueva Cátedra COCEMFE-UOC para la Autonomía Personal y Salud Digital, que propone poner en valor el concepto de autonomía personal para facilitar la toma de decisiones y llevar una vida independiente a lo largo de todo el ciclo vital. La nueva cátedra quiere romper el estigma que popularmente se asocia a las personas con discapacidad, entendiendo que todo el mundo está expuesto a sufrir episodios de dependencia. Según la OMS, en promedio, las personas disfrutamos de plena autonomía solo el 60 % de nuestro ciclo vital, debido a enfermedades, accidentes, la edad, una discapacidad reconocida o la dependencia.

Así pues, la cátedra planteará investigar de qué forma los hábitos saludables, la tecnología y los factores sociales pueden facilitar más autonomía a lo largo del ciclo de vida. Se trata de vivir plenamente el mayor tiempo posible y de retrasar el internamiento.

Esta visión supera la dicotomía que generan los conceptos de discapacidad y capacidad, dado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos indica que es la propia sociedad quien debe aportar los apoyos necesarios para que todo el mundo pueda disponer de las mismas oportunidades y vivir una vida plena.

Es importante la participación de COCEMFE Barcelona en la cátedra, ya que esta institución es impulsora y referente en cuanto al conocimiento sobre este tema y en cuanto a la relación directa con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad. La nueva cátedra se presentará en la Jornada sobre el Derecho a la Autonomía Personal, organizada por el Ayuntamiento de Barcelona con motivo de la celebración, este 3 de diciembre, del Día Mundial de las Personas con Discapacidad.

El director académico de la nueva cátedra es el investigador del eHealth Center de la UOC Manuel Armayones, doctor en Psicología. Con la iniciativa se hará hincapié en una nueva mirada: Armayones señala que mucha gente ignora que la ley española de 2006 conocida como «Ley de Dependencia» se denomina en realidad «Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia». Este es un aspecto que Armayones aprovecha para subrayar especialmente: «La autonomía personal se refiere a la necesidad de que la gente pueda elegir cómo quiere vivir, qué quiere hacer con su vida y qué decisiones quiere tomar». Como en el caso del concepto de salud, el psicólogo también ve la autonomía personal como un «continuo», ya que, «a lo largo de nuestra vida, todos pasamos por momentos de más o menos dependencia».

Mediante esta idea, la nueva cátedra, que se inscribirá en el eHealth Center, se planteará algunas preguntas principales. Una de estas preguntas será «cómo puede utilizarse la tecnología para aumentar la percepción de máxima autonomía personal posible», señala Armayones. El reto consiste en ver «cómo podemos ser capaces de emplear esta tecnología en cada momento vital para mantener y garantizar que la gente tenga un nivel máximo de autonomía posible». Además, no se trata de un uso de la tecnología solo «desde el punto de vista físico», sino que también debe contribuir a que «la gente se sienta autónoma y capaz». Armayones también defiende un concepto de salud que, más allá de la definición de la OMS sobre «la ausencia de enfermedad», se conciba como «nuestra capacidad de hacer frente, a lo largo de toda la vida, a todos los retos físicos, psíquicos y sociales». El director académico de la cátedra insiste en este aspecto: «No queremos estar solamente sanos; queremos estar bien, y dentro de este estar bien hay muchos determinantes sociales».

En este sentido, la salud es —explica Armayones— un elemento básico de la autonomía personal. El investigador resalta que, con respecto al uso de las nuevas tecnologías, aún es necesario abrir la mirada y pensar que las aplicaciones deben ser accesibles para todo el mundo. «Se tiende a pensar como si hubiera dos grandes bloques: capacidad y discapacidad. En el ámbito administrativo, puede que esto sea útil para calcular un porcentaje de discapacidad asociado a una ayuda, pero la vida es mucho más compleja», afirma. La cátedra quiere subvertir esta dicotomía y orientar «todos los esfuerzos a mantener a la gente lo más autónoma y sana posible». Esto, añade Armayones, está relacionado con el concepto de «salutogénesis: no nos preocupa tanto lo que nos hace enfermar, ni siquiera lo que nos cura, sino cómo podemos mantenernos sanos». «Queremos romper esta separación entre discapacidad y no discapacidad, y entre sano y no sano: todo es un continuo en el que nos movemos», reitera el investigador.

Los objetivos que tiene la cátedra encajan perfectamente con muchos debates que se abren a raíz de la pandemia de la COVID-19. La autonomía personal en situación de confinamiento es una cuestión fundamental, como los límites que imponen los gobiernos a la libre circulación de la gente, es decir, a todo lo que la gente está capacitada para hacer o no en un determinado momento. La iniciativa plantea un trabajo transdisciplinario, porque las cuestiones a las que hay que dar respuesta «apelan a todo el mundo». «Hay que trabajar con humildad porque cada uno debe hacer su aportación; no se trata solo de hacer cosas para personas discapacitadas, sino cosas con un poco de sentido común, porque esto puede representar una oportunidad para crear una sociedad más accesible y que permita más autonomía a todo el mundo», manifiesta Armayones.