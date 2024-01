Un equipo de la UOC diseña una herramienta para automatizar la programación de dispositivos en la internet de las cosas

Un modelo para optimizar los programas basados en series temporales de datos

Otro de los retos de la integración de los sistemas ciberfísicos en la industria 4.0 es la mejora de la gestión informática de las series temporales de datos, como por ejemplo las que recogen temperatura u otros datos de forma continua. Este registro histórico es necesario para monitorizar el correcto funcionamiento de los sistemas, así como para mejorar los procesos industriales o para detectar las posibles fuentes de un error tras un fallo catastrófico. En esta área, los investigadores de la UOC, en colaboración con un grupo de investigación austriaco, han diseñado un modelo teórico que combina la ingeniería basada en modelos con las bases de datos de series temporales para automatizar parte del proceso de desarrollo.

Las bases de datos de series temporales permiten el registro y análisis de datos históricos masivos, como por ejemplo la medición cada cierto tiempo de la temperatura de una nevera industrial. Esta información permite después realizar diferentes operaciones, como por ejemplo calcular la temperatura máxima o la temperatura media durante un periodo de tiempo concreto. El objetivo principal del nuevo trabajo ha sido integrar este tipo de cálculos basados en bases de datos temporales en un modelo, es decir, una representación de un determinado sistema informático, que automatice todo el proceso y evite tener que codificar las funcionalidades una y otra vez para diferentes casos. «Hemos definido un modelo que permite optimizar las consultas históricas aprovechando las bases de datos temporales. Este modelo incluye tanto cómo debería ser el lenguaje de consultas como la estructura adecuada de las bases de datos temporales que darían soporte a ese modelo», describe Abel Gómez.

Según los investigadores, las ventajas de esta propuesta es que permitiría automatizar el proceso de programación y evitar el riesgo de los potenciales errores de código, ya que en el modelo estaría especificada toda la información necesaria para que funcione correctamente. «Este modelo reduciría el tiempo de programación y también los errores, ya que, al generar el código de forma automática a partir del modelo, no tienes un programador haciéndolo a mano que pueda cometer errores», concluye el investigador.

Esta investigación forma parte del proyecto Open Data for All: an API-based infrastructure for exploiting online data sources, financiado por las ayudas a proyectos de I+D+I correspondientes al Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad, en el marco del Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-2016 del Ministerio de Economía y Competitividad (TIN2016-75944-R).

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 9, industria, innovación e infraestructuras.

