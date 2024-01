La artista visual e ilustradora Paula Clay es estudiante del grado de Artes online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Formada inicialmente en patronaje y artes aplicadas al muro, tiene una larga experiencia en diseño de vestuario para producciones audiovisuales y teatrales. En el último año, un trabajo artístico autobiográfico ha llevado su nombre a varias salas de exposiciones. Se trata de Transparències, en que la artista barcelonesa, que ahora vive en tierras gerundenses, experimenta con la superposición de telas para crear retratos de las mujeres de su familia, y las expone como si se estuvieran secando en un tendedero. Hablamos con ella sobre esta muestra, sus inquietudes, el grado que está estudiando y la vida de la artista.

Ya hace años que te formas y trabajas en el ámbito artístico, pero ha sido con una obra íntima y personal cuando te ha llegado el reconocimiento. ¿Cómo ha ido?

Fueron un conjunto de cosas que cuadraron: era un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo; estuve viviendo en el extranjero y, al volver, tenía a muchas ganas de empezarlo. También hacía tiempo que trabajaba con el textil. Y tuve a mi hija Uma. Transparències representaba cerrar una etapa y empezar otra, y decidí que fuera el proyecto final del ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño en Artes Aplicadas al Muro de la Escuela Massana, que lo tenía pendiente. La tutora del proyecto, al ver que había quedado muy bien, me animó a presentarlo a convocatorias. Y, en ese momento, empecé a ser artista residente de la Asociación Cultural La Volta, de Girona, donde descubrí la existencia de las becas Kreas o el festival inund'ART. Lo presenté al festival inund'ART, donde gané el premio Mención Especial de Arte Joven, que consta de una pequeña dotación económica y de tres exposiciones. Y, junto con la ayuda Kreas que me concedieron, pude producir la exposición que tenía pensada: todo fue cuadrando. Con la COVID-19, se han parado muchas cosas, pero también es cierto que me han salido otras nuevas exposiciones.

Transparències retrata, en telas cosidas, bordadas y superpuestas, los rostros de unas personas que para ti son muy importantes: las mujeres de tu familia. ¿Cómo surgió la idea?

Ya me había dedicado antes al retrato, y decidí que quería retratarlas a ellas cuando viví muy lejos de casa, en Nueva Zelanda. Fue como una separación de espacio y de tiempo que me llevó a pasar página, a pensar en ellas, en todos los vínculos que tenemos y en todo lo que nos había pasado.

Ciertamente, investigar el linaje femenino no deja indiferente. Te ayuda a entender mejor quién eres y de dónde has salido, ¿verdad?

Sí. Me fue muy bien para entender qué me ha pasado, cómo he ido evolucionando y mis relaciones: quién está a mi alrededor. Y cómo seguir.

Explicas que esta obra representa un cierre de etapa. ¿Cómo se ha movido tu identidad en este tiempo?

Al volver, me quedé embarazada. Llevaba una nueva vida al mundo y, en concreto, a mi núcleo familiar, y necesitaba sentir que empezaba algo nuevo.

De hecho, tu nombre artístico ahora es el nombre de pila y el segundo apellido. No sé si tiene que ver con este proceso.

Cuando tuvimos a nuestra hija, nos cambiamos los apellidos, porque nos hacía gracia que Uma tuviera los apellidos de nuestras madres. Y primero quería mantener Paula Lausin Clay como nombre artístico, pero me costaba, porque entonces en unos lugares era Paula Lausin Clay y en otros era Paula Clay. Y al final decidí que mi nombre artístico fuera Paula Clay.

Transparències es una obra, podríamos decir, muy analógica. Telas expuestas como si estuvieran en un tendedero, bordadas, cosidas, moviéndose con la luz... A priori, contrasta con el grado de Artes online que ahora estás estudiando en la UOC. ¿Qué te ha llevado a este grado?

Siempre me había quedado la espina de hacer Bellas Artes. Tenía muchas ganas de ponerme, pero entre los cambios de casa y la maternidad, me era complicado ir a clase de forma presencial. Es verdad que, al principio, se me hacía imposible pensar en hacer una carrera de artes en línea. Pero pienso que ha sido una muy buena decisión. Es un grado muy actual y te pones las pilas con las tecnologías. Lo estoy haciendo poco a poco y ahora empezaré el proyecto final de primer curso.

En el grado se pretende que en casa, o en un espacio propio, tengas como una especie de laboratorio creativo.

Es interesante que hay mucha parte teórica y, al mismo tiempo, intentan que hagas cosas manuales, que investigues, que te grabes, que hagas presentaciones en vídeo...

¿Hay algún aspecto que te haya sorprendido especialmente?

Sí, me ha sorprendido que la temática sea tan actual. Acabo de hacer un taller de escritura y creación, y está muy enfocado en la actualidad. Por ejemplo, entradas (post) de Instagram, o redactar describiendo cómo serían los textos de tu exposición de arte.

¿Qué esperas que te aporte, de cara a tu futuro profesional?

Como me veo bastante analógica, creo que me dará un empujón en el ámbito tecnológico, sentirme más cómoda y al día.

A pesar de la repercusión de la exposición, entiendo que, para vivir de tu talento artístico, necesitas hacer otras actividades, ¿verdad?

Es difícil. Cuando haces proyectos personales, dedicas muchas horas y no hay un dinero a cambio. Pero sí el hecho de estar en La Volta me ha dado la opción de llevar a cabo, por ejemplo, talleres de textil para niños. Más allá de los proyectos personales, hay que amoldarse un poco. Una de las cosas que nos piden ahora son propuestas en línea. Para sobrevivir, te tienes que abrir a hacer cosas distintas.

¿Qué implica, pues, ser artista residente en un lugar como La Volta?

Accedes a un espacio donde puedes trabajar, y es muy positivo, porque te rodeas de personas creativas o artesanas de la zona, y los coordinadores te motivan y piensan en ti para proyectos que a menudo están relacionados con actividades sociales en el barrio de Sant Narcís de Girona. Te enteras de concursos, de premios, algo que, por tu cuenta, quizás te costaría más.

¿Cómo has vivido la pandemia y su afectación en el mundo cultural y artístico?

Es muy extraño. No tienes demasiada protección y se van cancelando cosas. Tengo pendiente una exposición en Perpiñán desde hace tiempo y parece que en marzo sí podré hacer las exposiciones que tengo pendientes en Barcelona. Y, como comentaba, me tendré que ir adaptando a hacer actividades en línea.

¿Y no has pensado en vender creaciones textiles?

Sí, ciertamente. Tengo también pendiente hacer creaciones aplicadas a la producción. Tengo ganas de seguir investigando en la superposición de capas textiles.

En tu web explicas que la mujer y lo femenino son tu foco de interés. ¿Algún nuevo trabajo a la vista, en este sentido?

Siempre me he sentido muy cómoda retratando a mujeres. Supongo que es porque lo soy. De hecho, ahora tengo una pequeña exposición en el Centro Cultural La Mercè de Girona. Son manteles donde, en lugar de bordar flores, o cosas ornamentales, he bordado ilustraciones y frases mías, de mi diario, para dar pie a entablar y charlar sobre el embarazo, sobre aspectos que cuesta expresar, o que no está bien visto decirlos. Como que el embarazo no es una etapa tan idílica como me habían contado.