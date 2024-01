Los nuevos avances en reconocimiento facial mejoran la precisión y el sesgo de los algoritmos sobre el género y el color de la piel

Resultados prometedores

Los resultados obtenidos fueron muy prometedores. Las soluciones ganadoras superaron el 0,999 de precisión, y también obtuvieron puntuaciones muy bajas en las métricas de sesgo propuestas, que pueden considerarse un paso hacia el desarrollo de métodos de reconocimiento facial más justos. El análisis de los diez mejores equipos muestra tasas de falsos positivos más altas para las mujeres de piel oscura y para muestras en las que ambos individuos llevan gafas. En cambio, hubo tasas de falsos negativos más altas para los hombres de piel clara y para muestras en las que ambos individuos tenían menos de 35 años. «Esto no fue ninguna sorpresa, porque el conjunto de datos adoptado no estaba equilibrado en cuanto a diferentes atributos demográficos. Sin embargo, muestra que la precisión general no es suficiente cuando el objetivo es construir métodos de reconocimiento facial justos, así como que los trabajos futuros sobre este tema deben tener en cuenta la precisión y la mitigación del sesgo a la vez», concluyó Julio C. S. Jacques Jr.