«Me gustaría ver el arte digital al mismo nivel que las otras formas de arte establecidas»

Erich Berger es un artista digital y comisario finlandés, director de la Bioart Society. Explora y trabaja en la intersección entre arte y ciencia y promueve la interacción entre estos dos mundos con el objetivo de que el arte aborde las complejidades del mundo. Berger ha participado en una mesa redonda sobre arte y ciencia en pandemia organizada por Hac Te, el Hub de Arte, Ciencia y Tecnología de Barcelona impulsado por la UOC, a través del coordinador Pau Alsina, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades, y otras ocho instituciones.

¿Cuál es su experiencia profesional y formación académica?

Mi formación es en ingeniería y filosofía. Empecé a trabajar como artista durante los años noventa y poco después también como comisario de exposiciones. Ahora, en mi trabajo como director de la Bioart Society en Helsinki, también me veo como un trabajador cultural que crea oportunidades para otros. Mis orígenes están en el arte digital y me interesa cómo el poder transformador de la tecnología y la ciencia se ha extendido al ámbito de la biología.

¿Cuál es la misión de la Bioart Society y cuáles son sus objetivos como director de la organización?

La Bioart Society quiere impulsar un trabajo transdisciplinario crítico entre el arte y la ciencia. En la vertiente científica ponemos el foco en la biología, la ecología y las ciencias de la vida, además de las poshumanidades. La parte artística la queremos dejar tan abierta como sea posible, es decir, aunque nos interesan prácticas que utilizan la biología y la materia viva como medio de trabajo, tampoco insistimos en ello. Cuando trabajan juntas diferentes disciplinas, estas ganan nuevas cualidades que las transforman.

Desde el principio apostamos fuerte por el trabajo de campo, especialmente a través de la colaboración con la estación biológica Kilpisjärvi de la Universidad de Helsinki, que es nuestro colaborador científico desde principios del 2008. En esta estación organizamos nuestro programa de residencia artística Ars Bioarctica y también tenemos laboratorios de campo donde los artistas desarrollan proyectos de arte y ciencia.

¿Me puede dar algunos ejemplos de trabajos en la intersección de la ciencia y el arte? ¿Qué cree que este tipo de proyectos pueden aportar al mundo del arte tradicional?

Me gustan mucho los proyectos que surgen de redes de las cuales formamos parte, como por ejemplo Symbiotica, Kershnikova, Art Laboratory Berlin o Hacteria. Para mí, la cuestión es qué puede aportar el arte al mundo o a la ciencia. Deseo que este tipo de arte aborde las complejidades del mundo y no produzca simplificaciones excesivas o declaraciones morales. Es importante compartir nuestras experiencias para que instituciones más tradicionales puedan mostrar este tipo de trabajos. En la Bioart Society este año hemos publicado un libro titulado Art as We Don’t Know It. El título se refiere al destino, pero también al emocionante enfoque de esto que estamos haciendo.

Como artista, ¿puede hacer ciencia? ¿Y los científicos pueden hacer arte?

Actualmente, las prácticas de creación de conocimiento se dividen en categorías y solo pueden darse en el marco académico institucional. Necesitamos salir de la academización de la producción del conocimiento. Las señales están en el exterior, especialmente en los campos de la biología y la biología DIY (do it yourself), los biohackers o transhackfeministas. Además, el doctorado y la academización del arte producen un efecto contraproducente en la práctica artística, que se ve presionada por el hecho de tener que publicar artículos y buscar ayudas para la investigación, en lugar de explorar todo el espectro del arte.

Arte y ciencia son prácticas creativas que exploran el mundo a través de procesos esenciales y preguntas… Están muy próximas. Pero la ciencia mira el mundo desde un ángulo estrecho y se reduce a producir hechos objetivos, mientras que el arte se relaciona con el mundo en su totalidad. La mejor forma para que artistas y científicos trabajen juntos de manera fructífera empieza con el respeto mutuo y la profesionalidad.

¿Cuál es su opinión sobre las obras de arte NFT (non-fungible token)? ¿Son burbujas que explotarán en algún momento?

No he seguido la locura de las NFT, pero cuando miramos quiénes son los agentes que están implicados −y que han conseguido titulares en la prensa−, creo que esto ya habla por sí mismo. Las NFT forman parte de la mercantilización que lo rodea todo. Sin embargo, pienso que, como cualquier otra tecnología, tiene que ser explorada y analizada por artistas, pero no solo en el aspecto intencional, sino también en el no intencional o los aspectos escondidos. Esta tecnología es capaz de alimentar el capitalismo como herramienta, dado que crea burbujas, es decir, crea dinero de la nada. Así es como la tecnología blockchain se presenta ante nosotros. Pero hay más cosas.

¿Se imagina un futuro en el cual todos los artistas trabajen con tecnologías? El arte tradicional, tal y como lo entendemos hoy, ¿se verá sustituido por el arte digital?

La mayoría de artistas actuales ya usan tecnologías digitales, incluso si el resultado no tiene un formato digital. Asumo que cuando hablas de arte tradicional te refieres a pintura, fotografía analógica, escultura, etc. No querría que este tipo de arte se convirtiera en obsoleto, porque ha demostrado ser una forma extremadamente valiosa de expresión humana. Perderíamos mucho… No deberíamos ver el formato digital como un medio que puede reproducirlo todo, sino que tendríamos que encontrar su singularidad. Me gustaría ver el arte digital al mismo nivel que las otras formas de arte establecidas, no en términos de mercado, sino en relación con la capacidad de producir arte.

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

En la Bioart Society trabajamos en varios programas multianuales. Justo hemos acabado FeralLabs, en el cual hemos formado parte de una red que ha explorado trabajo de campo y en el laboratorio. Estamos en medio del proyecto Biofriction, con Hangar Barcelona como socio que lidera el proyecto. Y acabamos de iniciar Art4Med −en la intersección del arte, la salud y la investigación biomédica− y el programa ArcHIVE, una plataforma digital colaborativa enfocada al biomedia. Ambos son financiados por Creative Europe y nos permiten trabajar con un grupo fantástico de colegas. También dirigimos dos colaboraciones con países nórdicos: m/other becomings, un análisis poshumano de la maternidad, y STATE OF THE ART NETWORK, una organización de grandes dimensiones que incluye artistas y profesionales que buscan formas de hacer frente al Antropoceno. Estos proyectos nos tendrán ocupados dos años y darán lugar a producciones artísticas, exposiciones, congresos, laboratorios de campo, workshops, residencias...

