«Jugar en los Juegos Olímpicos de Japón es un sueño hecho realidad»

Algunos de los deportistas que competirán en Tokio en los próximos Juegos Olímpicos se están formando en nuestra universidad. Uno de ellos es Júlia Pons Genescà. Esta catalana de veintiséis años es jugadora de la División de Honor del Club Deportiu Terrassa Hockey y de la selección absoluta femenina de hockey sobre hierba. En cuanto a su trayectoria formativa, es graduada en Educación Primaria por la UAB y ahora estudia el máster universitario de Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje.

¿Cómo empezaste con el hockey sobre hierba?

Es un deporte muy familiar y tradicionalmente los jugadores se apuntan porque casi toda su familia lo ha practicado. Sin embargo, este no es mi caso. Yo empecé a jugar a los diez años por casualidad, después de hacer una extraescolar a final de curso. Aun así, en la zona donde vivo (Matadepera-Terrassa) sí podríamos decir que el hockey es “el deporte rey”.

¿Cómo evolucionaste?

Empecé en un club pequeño, el Matadepera 88 Hoquei. Allí ya empecé a destacar y me cogieron en la selección catalana para disputar un campeonato de selecciones autonómicas. Después también me convocaron para la selección sub-16 española y me recomendaron que cambiara a un club con el que deportivamente pudiera competir a un nivel más alto. Por eso decidí ir a jugar al CD Terrassa Hockey, el club donde he estado hasta ahora, excepto el año que pasé por el Club Egara.

¿Qué hitos has conseguido?

Con los clubes he ganado cuatro campeonatos de Cataluña, una primera posición en la liga regular con el CD Terrassa y dos medallas de bronce en la Copa de la Reina. Con la selección he participado en todas las selecciones inferiores, tanto catalanas como españolas. Debuté con la selección absoluta femenina con dieciocho años y desde entonces he disputado 174 partidos oficiales. Los títulos más destacados son la medalla de bronce histórica en el Mundial de Londres de 2018 y la medalla de bronce en el europeo de Amberes 2019. A los Juegos de Río 2016 fui como jugadora reserva, pero no jugué.

Dentro de pocos días irás a Japón para participar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significa para ti?

Es que para mí es un sueño hecho realidad. Un premio a mi esfuerzo, sacrificio, espíritu de superación y trabajo de muchos años. Hace cinco años me quedé a las puertas de los Juegos de Río 2016. Estuve, pero como jugadora reserva. La verdad es que aquel fue un golpe muy duro. Era la primera vez, desde que entré en la selección absoluta, que me quedaba fuera de la lista para disputar un campeonato, y justamente del campeonato más esperado por todos los deportistas. Por eso hoy estoy muy feliz de poder decir que he entrado en la lista de las dieciséis jugadoras que disputarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020(21). Creo que el hecho de haberme quedado fuera de los últimos me lo hace valorar todavía más. Es muy difícil, tienen que pasar muchas cosas para conseguirlo.

¿Qué esperas de una experiencia olímpica un poco “diferente” debido a la presencia de la pandemia?

Es evidente que será una experiencia olímpica muy diferente. La COVID-19 ha trastornado al mundo y, evidentemente, los Juegos se verán afectados, pero siempre hay que buscar la parte positiva, y yo celebro que, a pesar de que se han aplazado un año, los Juegos finalmente se disputen. Aun así, cambiará en el ámbito de experiencia más social; pienso que sí cambiará muchísimo. Habrá un aislamiento y unas medidas sanitarias muy estrictas, de forma que cosas como conocer otros deportistas, ir a ver otros deportes o incluso hacer visitas turísticas por el país no se podrán hacer. En este sentido, yo, a pesar de que no jugué, pude vivir los Juegos de Río y puedo afirmar que ya he vivido una experiencia en la villa olímpica "normal".

¿Qué ha sido lo más difícil de compaginar este año tan loco en el ámbito deportivo con tus estudios de máster?

Lo más difícil quizás ha sido escoger cuántas asignaturas hacer. También saberte organizar y aprovechar al máximo el tiempo que tienes para los estudios.

¿Cuáles consideras que han sido las claves para poderte organizar?

El hecho de que haga tantos años que compagino estudios con deporte hace que sepa muy bien el tiempo del que dispongo, y esta me parece la clave. Cuando el entrenador nos manda la planificación decido cuántas asignaturas cogeré. Siempre busco el equilibrio entre hacer el máximo de asignaturas y la cantidad de entrenamientos, concentraciones y competiciones con la selección. Una vez ya estás en pleno curso académico, es cuestión de aprovechar al máximo el tiempo del que dispones para ir cumpliendo con las entregas. A veces con los trabajos en grupo es algo más complicado, pero es cuestión de explicar tu situación a los otros compañeros y compañeras.

¿No te planteaste en ningún momento hacer un pequeño parón en tu formación?

Cuando acabé el grado de Educación Primaria sí me cogí un año para saber hacia dónde quería tirar. Pero, aun así, me seguí formando en inglés y aproveché para sacarme el C2 de catalán. Considero que es importante seguirse formando, tanto pensando en el futuro profesional como para tener la mente ocupada, puesto que considero que también me favorece a la hora de competir.

¿Has recibido ayuda de la UOC o de tu tutor? ¿Qué tipo de apoyo valoras más?

La UOC nos hace un pequeño descuento en la matrícula, a los deportistas de alto nivel (DAN), y desde este año también ponen a nuestra disposición un “tutor deportivo”. La verdad es que no he necesitado que el tutor interviniera, por ejemplo, para cambiar la fecha de ninguna entrega, pero ha estado pendiente de mi calendario y animándome sobre todo en los periodos con más entregas. ¡Me parece un muy buen servicio!

¿Algún consejo para los otros estudiantes deportistas de la UOC?

No es exactamente un consejo, pero quiero remarcar la importancia de seguirse formando. Hay un día en el que te tienes que retirar y, si tienes una buena formación, seguro que lo tendrás más fácil para incorporarte al mundo laboral.

¿Algún recurso de aprendizaje digital de los muchos que se ofrecen en la UOC que te guste especialmente?

Este curso hemos usado mucho la herramienta Presenta. Me ha parecido interesante que en muchas de las actividades se pidiera publicar vídeos. Me parece una muy buena forma de conocer mejor al resto de compañeros y compañeras, porque al ser una universidad a distancia a menudo puede haber poca interacción o que esta sea solo a través del Foro.

¿Cómo te imaginas tu futuro profesional a largo plazo?

La verdad es que siempre he tenido muy claro que quería trabajar de maestra. Seguro que seguiré vinculada al mundo deportivo de alguna forma, pero no creo que sea en el ámbito laboral.