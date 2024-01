Nuevas pistas sobre cómo se organizan redes como Twitter ante noticias virales

Esta investigación favorece el siguiente objetivo de desarrollo sostenible (ODS): 9, industria, innovación e infraestructura.

Referencia de la tesis

Palazzi, M. J. «Structural and dynamical interdependencies in complex networks at macro- and mesoscale: nestedness, modularity, and in-block nestedness».

Artículos relacionados

Palazzi, M.J., Solé-Ribalta, A., Calleja-Solanas, V. et al. An ecological approach to structural flexibility in online communication systems. Nat Commun 12, 1941 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-22184-2

Manuel S. Mariani, María J. Palazzi, Albert Solé-Ribalta, Javier Borge-Holthoefer, Claudio J. Tessone, Absence of a resolution limit in in-block nestedness, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 94, 2021, 105545, ISSN 1007-5704, https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2020.105545

Palazzi M. J., Borge-Holthoefer J., Tessone C. J. and Solé-Ribalta A. 2019 Macro - and mesoscale pattern interdependencies in complex networks J. R. Soc. Interface. http://doi.org/10.1098/rsif.2019.0553

Palazzi, M.J., Cabot, J., Cánovas Izquierdo, J.L. et al. Online division of labour: emergent structures in Open Source Software. Sci Rep 9, 13890 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-50463-y

UOC R&I

