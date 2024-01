Jornada laboral de 4 días: mayor productividad y bienestar

En España se trabaja al año, de media, 1.686 horas frente a las 1.380 de Dinamarca y el promedio a la semana es de 36,4 horas, un poco por encima de la media europea. Los expertos llevan años advirtiendo de que se abusa del presentismo laboral y de que muchas de las horas que se pasan en el lugar de trabajo, o en casa teletrabajando, no son productivas. La hiperconexión y el tecnoestrés de las nuevas tecnologías y el confinamiento han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la conciliación y del descanso laboral. Una reciente prueba piloto en Inglaterra a 2900 empleados de 61 empresas de diferentes dimensiones (desde restaurantes pequeños a grandes financieras) que implantaron la jornada laboral de 4 días, ofreció dos exitosos resultados: un 71% de los empleados vio disminuida su sensación de agotamiento y un 65% redujo los días de baja por enfermedad. Aún así, un 10% de las empresas en la prueba decidieron volver a la semana de 5 días, uno de los factores que más influía fué el tamaño de la empresa.

¿Es el momento de reducir la jornada laboral? Los expertos son tajantes en afirmar que es necesario y coinciden en que es el Estado el que debería hacerse cargo del coste de la medida, por lo menos al principio. Los beneficios económicos que apuntan pasan por mejoras en la eficacia de las plantillas y en el paro estructural, pero también en un aumento del consumo. "Está demostrado que, si las personas trabajan menos horas, son más productivas y tienen más horas de ocio, lo que favorece el consumo", explica Daniel Toscani, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Por su parte, el también docente colaborador de la UOC Manel Fernández Jaria señala las ventajas psicosociales en los trabajadores. "En los casos en que se ha aplicado este tipo de cambios siempre ha aparecido un aumento del bienestar percibido y una mejora en la productividad", asegura. El crecimiento del empleo, por la contratación de personal para cubrir las horas que dejan de trabajar otros, y la aparición de proyectos pequeños de emprendimiento son otros de los provechos que apunta Antonio Fernández García, también experto de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Para poder alcanzar estos beneficios habría que superar, apuntan los especialistas, la tendencia a estar físicamente en la oficina. "Cada trabajador se encuentra en su puesto de trabajo, pero no está realizando sus funciones. Son horas presenciales e improductivas porque, a partir de un número determinado de horas, la atención no es la misma", advierte Toscani, a lo que se añaden los efectos psicológicos de un puesto de trabajo "vacío". "Afecta directamente a la motivación, la capacidad de trabajo y la autoestima y puede contribuir a crear el síndrome de desgaste profesional", añade Fernández Jaria. Trabajar por objetivos parece una solución, cuando no son trabajos relacionados con servicios o atención al público que obligan a una presencia física, pero no siempre lo es. En cierto sentido, sí que es positivo, según el experto en psicología del trabajador, porque "marcar metas concretas a los equipos les ayuda a tener claras las prioridades y ser más eficientes en la autogestión de sus obligaciones". Sin embargo, hay empresas que tienen objetivos solo orientados a beneficios: "La gente no querrá trabajar mucho tiempo en ellas y los que se queden no estarán aportando todo su potencial". En la misma línea se pronuncia Fernández García, que denuncia que hay empleados "con una parte del salario vinculada a objetivos para cuyo cumplimiento se ven obligados a sobrepasar la jornada ordinaria".