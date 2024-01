6 de cada 10 docentes creen que cambiar el diseño del aula es clave para mejorar el aprendizaje

Cambios de diseño también en secundaria

En la actualidad, la mayoría de los docentes valora negativamente la organización del ambiente en su clase. Es uno de los hallazgos del estudio, que señala que se obtuvieron puntuaciones bajas o moderadas en la idoneidad real de las aulas para actuar como espacios integrales de aprendizaje. Pero hay diferencias entre los distintos niveles de educación, ya que el diseño de espacios de aprendizaje de educación preescolar y primaria generalmente es más flexible, colaborativo y personal, afirman los autores del estudio, que apuntan una posible causa de este escenario. «Es precisamente en las etapas de infantil y primaria donde han estado más presentes y suelen ser más visibles corrientes pedagógicas como las desarrolladas desde inicios del siglo xx, en las que los espacios, su disposición, mobiliario, etc. ya se vinculaban a significados pedagógicos claros», afirma Angelina Sánchez-Martí, investigadora del proyecto Smart Classroom Project y profesora Serra Húnter de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Por el contrario, la disposición tradicional de los espacios está mucho más establecida entre los centros y profesorado de secundaria. Por eso los autores de la investigación valoran positivamente el hecho de que durante la investigación hayan comprobado que hay docentes y centros de esta etapa que son conscientes de que sus espacios no responden a las metodologías que quieren implementar. «Los espacios smart que hemos implementado en la investigación se codiseñan desde la rigurosidad, la exigencia y la búsqueda de objetivos y resultados máximos en el aprendizaje que plantea cada centro. Y esos espacios se necesitan en todas las etapas», advierte Guillermo Bautista.

Otro resultado destacable es que el profesorado se muestra especialmente crítico a la hora de valorar la integración de la tecnología en las aulas. Pero, en opinión de los autores del estudio, no es un dato sorprendente, ya que «precisamente las tecnologías son las que ponen en jaque los espacios y tiempos y, por lo tanto, exigen una gran flexibilidad y adaptación constante al cambio, además de una reformulación de los espacios de aprendizaje», señala Angelina Sánchez-Martí, que añade que las posibilidades que ofrece la integración tecnológica en cuanto a la creación de nuevas formas de relación y aprendizaje «chocan de pleno con el diseño tan normalizado que emana de que las escuelas deben estar basadas per se en aulas, sin que esto tenga que ser necesariamente así».

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 4, Educación de calidad.

Referencia o artículo relacionado

Bautista Pérez, G., Rubio Hurtado, M. J. & Sánchez-Martí, A. "Towards smart learning spaces in Catalan schools: teachers’ perceptions of change". Learning Environments Research (2021). https://doi.org/10.1007/s10984-021-09357-y

Este estudio ha sido financiado por el proyecto de RecerCaixa Smart Classroom. Codiseño de entornos de aprendizaje innovadores. Investigando nuevos modelos de aula.

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).