Luces y sombras de la nueva ley europea sobre inteligencia artificial

Sanciones insuficientes

Los dos expertos recuerdan que esta propuesta todavía está en fase de aprobación y su redacción final puede variar significativamente, e incluso abordar en el futuro todos estos espacios en blanco. De hacerlo, habría otro punto revisable en su opinión, y es el de cómo las empresas articularían el cumplimiento de la normativa. “El tejido de empresas en Europa es amplio, y la forma en la que van a consumir inteligencia artificial va a ser muy diferente, por lo que va a ser muy fácil cometer errores. Echo en falta la recomendación de un rol similar al de responsable del tratamiento de datos (DPO) en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)”, señala Josep Curto. “Este rol puede ser CDO (chief data officer), CAO (chief analytics officer) o equivalente, y debe colaborar con el departamento de auditoría interno y con el legal, así como participar en el comité de gobierno del dato”, añade.

Igualmente, las multas previstas podrían revisarse, ya que las indicadas en la propuesta —hasta veinte millones de euros o el 4 % de la facturación anual— son similares a las presentadas en la regulación de RGPD, “y como hemos visto en los últimos años, muchas empresas han recibido sanciones vinculadas al tratamiento y a la protección de los datos de cliente, y aun así algunas de ellas siguen realizando las mismas prácticas puesto que operan en múltiples países al mismo tiempo y buscan estratagemas para saltarse el cumplimiento”, apunta Josep Curto. Según su experiencia, una posible solución sería realizar acciones coordinadas entre países respecto a las empresas investigadas para que las sanciones acumuladas fueran realmente eficaces.

Otra opción sería elevar la cuantía de las multas. “Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial no solo puede llegar a invadir la intimidad, sino darse el caso de llegar a colapsar un centro de salud, por ejemplo. Y en ese campo, igual que en el militar o en temas de control de la población, veinte millones de euros me parece una sanción irrisoria, igual que el 4 % de la facturación. Si a Facebook las sanciones no le asustan porque puede pagarlas, debería haber un apartado diferente, con una cuantía más elevada aunque sea con efectos disuasorios, para megacompañías como estas que, controlando sistemas de inteligencia artificial, pueden consolidar todavía más su poder y su dependencia tecnológica”, señala Sergio de Juan-Creix.