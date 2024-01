Los profesionales de la salud prevén seguir usando la consulta electrónica tras la pandemia

¿Cómo han empleado los profesionales sanitarios la eConsulta durante este tiempo?

Para que la telemedicina se asiente en la atención sanitaria rutinaria, tiene que haber una aceptación de los usuarios y de los profesionales sanitarios. Diferentes factores pueden explicar por qué un colectivo adopta, en mayor o menor grado, una herramienta tecnológica concreta. De estos, los factores sociales se perciben como los más complejos. «Nuestra investigación confirma que la percepción de utilidad se configura como el factor explicativo que tiene más incidencia sobre la predisposición de usar la eConsulta», dice Saigí. «En concreto», continúa, «los profesionales asistenciales del Instituto Catalán de la Salud (ICS) dan relevancia, por un lado, a cómo han mejorado tanto la relación con los pacientes como la eficiencia de su actividad a la hora de valorar su intención de usar la herramienta, y, por otro lado, a los beneficios percibidos ante la intención de usarla después de la COVID-19».

Según describe, a estas dos percepciones les seguiría en importancia, en la intención de seguir usando la eConsulta después de la COVID-19, la presión del entorno que, de manera directa o indirecta, compañeros de trabajo, pacientes o la propia institución ejercen sobre el profesional. «Encontramos que el hecho de que los pacientes tengan un fácil acceso a la herramienta hace que soliciten al profesional usarla. Asimismo, el hecho de que algunos compañeros valoren positivamente la herramienta o la usen directamente también influye sobre la intención de uso. Finalmente, el hecho de que la propia institución sanitaria apueste por la implantación de la eConsulta constituye una razón importante para adoptarla».

Otra variable a favor es la facilidad de uso percibida en su implantación. «Esto también respalda un impacto positivo en la actitud a la hora de usar la herramienta. En concreto, algunos profesionales mejoran su actitud y su intención de utilizar la eConsulta al creer que no implicará ningún esfuerzo, especialmente en el colectivo de médicos», comenta el investigador. De acuerdo con estudios previos, el personal médico de cabecera con experiencia previa con otras tecnologías sanitarias digitales se muestra más entusiasta y optimista que aquellos que aún no las han utilizado. «Pero conviene destacar el bajo peso que tiene este factor frente a los beneficios obtenidos y la presión del entorno», observa.

Esto podría deberse bien a la implantación generalizada que la Administración está realizando de la herramienta o bien a la transformación digital acelerada que ha vivido el sector sanitario a raíz de la COVID-19, apunta Saigí. «En cualquier caso, la experiencia de usar herramientas tecnológicas se configura también como una variable que muestra relación directa y significativa sobre la intención de usar la eConsulta después de la COVID-19. Y este resultado indica la importancia de desarrollar competencias del personal para adoptar soluciones digitales en salud sostenibles».

La eConsulta y el camino hacia el futuro de la telemedicina

La implementación de la telemedicina todavía tiene un largo camino que recorrer, aunque su presencia se haya normalizado hasta cierto punto. La práctica profesional de la salud electrónica y la telemedicina supone cambios importantes en las tareas que deben llevar a cabo los profesionales. De ahí la necesidad de una literatura científica más profusa y profunda en este ámbito. «Los resultados de este estudio son críticos para las personas que planifican las políticas de salud digital, ya que el éxito de la herramienta dependerá en gran medida de si el personal sanitario la promueve», afirma. Según el investigador, para una implantación duradera de la eConsulta, las tareas que realizan los colectivos médicos y de enfermería deberían revisarse para que su prestación de valor sea más eficiente y de calidad.

Entre los principales retos a los que se enfrenta la eConsulta se encuentra la demanda de los pacientes. «De poco sirve tener a los colectivos profesionales activos y preparados para la transformación digital si desde la demanda de atención de servicios se sigue optando preferentemente por la atención presencial. Por eso es importante continuar avanzando en la difusión social basada en los puntos fuertes de estas herramientas de atención digital, al tiempo que se trabaja por la reducción de sus debilidades, especialmente las desigualdades de atención que su uso pueda generar», explica.

Recomendaciones para un sistema de eConsulta «perfecto»

«Para alcanzar un sistema de eConsulta perfecto», comenta Saigí, «se deberían modificar, en primer lugar, las tareas que deben llevar a cabo los profesionales para añadir más valor a su uso. En segundo lugar, los pacientes tendrían que impulsar la demanda digital de atención. Y, finalmente, habría que establecer relaciones de complementariedad entre los usos, las tareas y la demanda de los pacientes». Por suerte, parece que ya hemos comenzado a recorrer el camino hacia una salud digital más común en la sociedad. «Sin duda», afirma el experto, «la normalización de la eConsulta tendrá importantes beneficios en el sistema sanitario. De acuerdo con la literatura, la adopción y el uso de la telemedicina están ligados a la eficiencia y la competitividad, y permiten hacer frente a los retos que los cambios socioeconómicos plantean a los sistemas sanitarios».

Entre dichas demandas encontramos la atención sanitaria, el envejecimiento de la población, el aumento de la movilidad de la ciudadanía, la necesidad de gestionar grandes cantidades de información y la provisión de una mejor atención sanitaria. En opinión de Saigí, «todo ello en un entorno de limitaciones presupuestarias y contención del gasto». Varios estudios señalan, además, que la atención telemática reduce las visitas presenciales de bajo valor añadido, demostrando así la eficiencia de la intervención desde la óptica del proveedor sanitario. Esto indica, también, que la telemedicina permite centrar la atención presencial en los pacientes que requieran contacto físico y descarta el desgaste de recursos innecesarios, lo que supone un valor añadido a la implementación de la eConsulta. «Permitiría reducir las listas de espera y optimizar los servicios asistenciales. Serían, en definitiva, beneficios derivados del empoderamiento de la parte de la población que hace un uso activo de la eConsulta», concluye.

La UOC apuesta por el eje estratégico en salud digital. Como parte de esta iniciativa, ha creado el eHealth Center, un centro de investigación que tiene la misión de impulsar la investigación interdisciplinaria y transversal en salud digital.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Artículo de referencia:

Saigí-Rubió, F., Vidal-Alaball, J., Torrent-Sellens, J., Jiménez-Zarco, A., López Segui, F., Carrasco Hernandez, M., Alzaga Reig, X., Bonet Simó, J., M., Abizanda González, M., Piera-Jimenez, J., Solans, O. (2021). Determinants of Catalan Public Primary Care Professionals' Intention to Use Digital Clinical Consultations (eConsulta) in the Post-COVID-19 Context: Mixed Methods Study. Journal of Medical Internet Research, 23,(6), 28944. https://doi.org/10.2196/28944

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).