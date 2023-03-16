Un grupo de jóvenes presenta al Ayuntamiento de Barcelona recomendaciones contra el acoso callejero

Mecanismos de protección de las jóvenes

Generalmente, las jóvenes en Barcelona recurren a estrategias individuales para autoprotegerse y aumentar su sensación de seguridad, que pueden ir desde elegir un camino alternativo (17 %) hasta no volver a caminar sola por el lugar en el que fueron acosadas (13 %), según señalan las entrevistadas. Cabe destacar que en el 14 % de los casos las jóvenes no modifican sus costumbres y regresan al mismo lugar.

“Tenía una amiga que iba corriendo por la calle ‘porque si alguien te quiere hacer algo no le da tiempo’. O pedirle a alguna persona (conocida) que te acompañe en casa. Y si vas por la calle y ves a otra chica sola, pedirle ir juntas o cerca, y así parece que vais las dos acompañadas", relata una joven de 20 años de Barcelona.

El uso que realizan las chicas de los teléfonos móviles es especialmente significativo: fingen que hablan con otra persona, comparten su ubicación en tiempo real, avisan de que han llegado y, a veces, fotografían a los acosadores.

El informe también apunta que, en la mayoría de los casos, las jóvenes en Barcelona son acosadas por un hombre que está solo (62 %), aunque las situaciones en las que las chicas son acosadas por un grupo de hombres también son habituales y suponen un 32 % de los casos recogidos en el estudio. Además, el 12 % de las jóvenes que han participado indican que quienes las acosaron se encontraban bajo los efectos del alcohol y/u otras drogas.

En general, las jóvenes reconocen que perciben que los espacios en Barcelona son seguros cuando existe “presencia policial o vigilancia” (25 %) y las infraestructuras son adecuadas (23 %). No obstante, una joven participante de 20 años aseguraba: “He ido a la policía, pero es más una ayuda legal que psicológica. No te preguntan cómo te sientes, qué ha pasado”.

Recomendaciones para construir ciudades seguras

Plan International lleva desde 2018 trabajando para para que las autoridades adopten medidas con el fin de generar ciudades inclusivas en las que las niñas y las jóvenes se sientan libres y seguras. En este sentido, la organización recomienda:

Legislar para prevenir, detectar, denunciar sancionar y erradicar el acoso callejero, impartiendo formación y otorgando recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para actuar ante las denuncias. Mejorar la planificación urbana mediante la adopción de un enfoque de género en el diseño y planificación urbana, incluyendo las necesidades específicas de las niñas, adolescentes y jóvenes. Apostar por una educación inclusiva, de calidad y en igualdad, tanto formal como informal, para erradicar los estereotipos de género y como herramienta de prevención de todas las formas de violencia de género, incluido el acoso callejero. Aumentar los recursos de atención para jóvenes que han sufrido acoso en los espacios públicos, e incluir estos servicios psicosociales en todos los ámbitos, teniendo en cuenta que el acoso callejero se produce en cualquier espacio. Fomentar la participación de las y los jóvenes en el diseño de ciudades más seguras, para tener en cuenta sus experiencias, demandas y necesidades. Sensibilizar a la sociedad y difundir las iniciativas municipales en materia de prevención y atención del acoso callejero, a través de campañas en plataformas relevantes y accesibles. Reforzar las medidas de seguridad, con un enfoque de prevención, especialmente en los espacios considerados más inseguros. Incorporar una visión amplia del acoso como una forma de violencia por razón de género y de control de la participación de las niñas y adolescentes en el espacio público, que también puede trasladarse al espacio online.

Para más información (informe, testimonios y otros materiales) hacer clic en este enlace.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5, Igualdad de género; 10, Reducción de las desigualdades, y 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

Plan Internacional

Plan International es una organización que trabaja por un mundo justo que promueva los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Nació en España en 1937. A lo largo de sus ochenta años de historia, ha construido sólidas alianzas para apoyar los derechos de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta.

En la actualidad, está presente en 75 países y lleva a cabo programas que benefician directamente a 17,1 millones de niñas y 15,5 millones de niños. Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1981. Sus cuentas son auditadas por PwC y el cumplimiento de los principios de transparencia y buena gestión está acreditado por la Fundación Lealtad.

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores y 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (EHC).