Las 'fake news' llegan a los colegios

Tecnología y familia

La tecnología es, en parte, culpable de que la extensión de las noticias falsas sea rápida y viral. «Antes circulaban bulos, pero no tenían tantos canales para circular tan ágilmente», expone la profesora. Las personas jóvenes saben utilizar mejor que la mayoría de los adultos «una parte» de estas herramientas, advierte Perales, pero no todas ni todas sus capacidades. «¿Saben utilizar Instagram, TikTok y otras redes sociales para su entretenimiento? Sí, sin ninguna duda. Pero ¿saben utilizar todas las posibilidades de búsqueda que hay, como DuckDuckGo, Bing o Google? La respuesta no es tan positiva», apunta el docente, que concluye que las personas adolescentes «saben hacer búsquedas simples, pero no complejas».

Por otra parte, la dificultad para utilizar la tecnología hace que, según un estudio sobre elecciones estadounidenses, sean las personas mayores de 65 años quienes comparten más noticias falsas. Serían los adultos más jóvenes, los padres u otros familiares que rodean a los chavales los que, en este ámbito, tendrían que ofrecerles «modelos» de conducta. Por ello, los familiares también tienen un papel importante a la hora de luchar contra las noticias falsas, actuando conforme a lo que enseñan. «Algo que no debemos hacer como padres es difundir, comentar o divulgar ninguna información, noticia o comentario que nos llegue, ya sea de forma oral o por medios tecnológicos, sin verificar su autenticidad y veracidad», propone la experta.

La escuela debe proveer a la juventud de la capacidad para «distinguir entre algo documentado y simples opiniones, y a veces, directamente, mentiras». La respuesta educativa a las noticias falsas, enumera el profesor, debe ser «desde la ética, la formación en valores y el respeto al derecho de información». Y es que, según su punto de vista, la información en la actualidad es «un derecho de primer orden» y, por tanto, «tendríamos que ser capaces de garantizar que la información sea veraz y comprensible y que permita la libre creación de opinión». Para que los futuros adultos puedan exigir este derecho, las personas adolescentes necesitan, concluye, «formarse en conciencia crítica para distinguirlas».