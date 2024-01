Xiapu es un pequeño pueblo de China donde el turista es testimonio de bucólicas postales, pescadores recogiendo redes de pesca antiguas, granjeros con herramientas milenarias para arar el campo o mujeres que llevan vestimentas típicas. Aunque pueda parecer la fotografía perfecta, en realidad, nada es real, todo es un decorado. Este pequeño condado ha basado gran parte de su estrategia turística en crear espacios temáticos para goce y disfrute del turista. "Está muy orientado a las redes sociales y a que todo sea muy fotografiable y muy impactante, para que llame a la publicación en redes sociales", afirma Pablo Díaz, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC y experto en turismo.

Sus habitantes ofrecen sesiones con modelos, atrezo y excursiones para conseguir la foto perfecta, algo que les ha funcionado, sobre todo en cifras turísticas. Según The New York Times, entre 2008 y 2019 la cantidad de turistas que visitaban la región se multiplicó por diez, de acuerdo con las estadísticas oficiales. "Este tipo de turismo no es novedoso, ya existen muchos destinos que ofrecen lo que es conocido como museos vivientes al aire libre como el Colonial Williamsburg en EEUU o el Norsk Folkemuseum en Noruega", considera Díaz. Algunos se tematizan temporalmente, como, por ejemplo, Laponia u otros países del norte de Europa durante las Navidades, mientras que el pueblo de los Pitufos (Júzcar, en la provincia de Málaga) está completamente tematizado de azul para conseguir turistas.

Lo cierto es que viajar a un destino que sea "instagrameable" gusta. Según un informe de eDreams, los españoles son los europeos que más postureo hacen en redes sociales, ya que más de la mitad (55%) afirma tener en cuenta el potencial "instagrameable" de su destino antes de elegirlo, superando en 11 puntos la media global. Según este estudio global, que contó con más de 8.000 viajeros de España, Reino Unido, Portugal, Italia, Alemania y Francia, en el ámbito europeo los que más valoran el potencial "instagrameable" del viaje son, en primer lugar, los italianos, seguidos de los españoles, y los que menos, los británicos.