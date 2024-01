Un lavado de cara en el momento oportuno



El anuncio del metaverso se hizo con el fin de correr una densa "cortina de humo". "Es evidente que la idea era desviar la atención respecto a las gravísimas acusaciones vertidas por la ex empleada Frances Haugen y al impacto que tuvo poco antes el 'megapagón' de todas las plataformas del grupo", afirma Lalueza.

La mala reputación que se ha ganado la red social ya ha empezado a salpicar al resto de plataformas del grupo como WhatsApp o Instagram, las cuales "fueron incorporadas al conglomerado a golpe de talonario", nos recuerda Lalueza, quien cree que "jugárselo todo a una carta tan incierta como el metaverso puede parecer arriesgado, pero probablemente la alternativa no es otra que languidecer hasta hundirse por completo en un mar de escándalos ante competidores que, como TikTok, ya enseñan los dientes y se consolidan como claros aspirantes al podio de las redes sociales".

¿Revolución o evolución natural?



Se cree que la nueva plataforma no estará en funcionamiento hasta dentro de una década. ¿Este periodo es tiempo suficiente para que podamos vivir su implantación como una evolución natural de Facebook? Eso es lo que parece. Al menos es lo que opina Pierre Bourdin, quien no cree que se produzca una ruptura, sino más bien una evolución. "Me parece que habrá una convergencia entre las tecnologías de las redes de comunicación, las tecnologías móviles y la realidad virtual y aumentada o mixta. Es decir, creo que pronto tendremos un dispositivo móvil conectado a nuestras gafas y quizás una pulsera u otro dispositivo de este tipo que permitirá un acceso a este metaverso", reflexiona el experto.

Ahora bien, ¿qué tecnología hará posible el "milagro"? Los expertos vaticinan que la tecnología habilitadora de este mundo virtual no será 5G, sino que se implementará la futura 6G. Esta nos permitirá ponernos unas gafas de realidad aumentada y ver información sobreimpresa en nuestro campo visual, o unas gafas de realidad virtual que nos den acceso a una infinidad de experiencias insospechadas. "La 6G probablemente se abrirá camino en sectores como los videojuegos, el cine, la televisión, la moda, la música, la publicidad y, por qué no, las agencias de viajes, que podrán proponer vacaciones en el metaverso", pronostica Bourdin.

Apoyando esta idea, el profesor Córcoles apunta que "los anchos de banda y la latencia de la tecnología 6G podrían justificar su uso en la realidad aumentada en movilidad que incluye el escenario descrito para el metaverso".

Ahondando en el aspecto tecnológico del proyecto, Córcoles asegura que el punto de mayor dificultad en el ámbito de la realidad virtual es la interacción. Y es que, "ahora mismo no existe una solución definitiva para ese problema, y no creo que se pueda llegar al gran público sin solventarlo".

De hecho, el experto no está totalmente convencido de que el metaverso de Zuckerberg se llegue a materializar, ya que no sería la primera vez que se anuncia que en cinco o diez años la realidad virtual y aumentada van a conquistar nuestro día a día. "Esta vez podría ser la buena, pero quedan cuestiones importantes que resolver", concluye.

El metaverso será un mundo más sostenible



Suponiendo que asistamos a su implantación, son muchos los expertos que creen que quien no se "suba al carro" se quedará desfasado. Entre ellos está el profesor Lalueza, quien señala que los desarrolladores de este nuevo espacio nos lo venderán como un espectacular salto cualitativo de internet. De este modo, la sensación que pretenden crear en la sociedad es que, si no formas parte del metaverso, te quedarás atrás y te perderás las nuevas oportunidades que ofrece el nuevo mundo "zuckerbergiano".

Ahora bien, ¿a qué oportunidades se refiere el experto? El docente considera que "en cierto modo, el metaverso puede contribuir a la sostenibilidad del planeta evitando desplazamientos y determinados dispendios. Además, continúa, puede proporcionar experiencias muy realistas a personas que, de otro modo, difícilmente tendrían la oportunidad de vivirlas, lo cual, hasta cierto punto, conlleva un efecto democratizador".

Un universo irreal con peligros reales



En el otro lado de la balanza encontraríamos los contras, esto es, los riesgos que Lalueza considera que contendría este futuro mundo virtual. El experto señala tres: "El primero, que acabemos dedicando más tiempo y energía al simulacro que supone el metaverso. Esta hipótesis puede parecer inconcebible, pero, de hecho, las redes sociales actuales ya generan en muchas personas la necesidad de hacer cosas con la única y exclusiva finalidad de exhibirlas después en esas plataformas. El segundo peligro es que con las acciones que desarrollemos en el metaverso revelaremos mucha más información sobre nosotros mismos —y de un modo mucho más inconsciente— que con los contenidos que compartimos en las redes de hoy, que muchas veces ya resulta imprudentemente excesiva. Y el tercero es que ciertas lacras como el acoso, el discurso de odio y similares pueden verse dañinamente potenciadas por la naturaleza inmersiva y altamente realista del entorno".

En esta misma línea, Pierre Bourdin advierte que "aunque este mundo sea virtual, las experiencias que las personas vivirán allí serán reales. Quiero decir que, un problema en el mundo virtual, como una frustración o una exclusión, puede generar traumas reales". Y pone como ejemplo el acoso en la red, el cual puede llegar a ser la causa del suicidio de algunos jóvenes.

Efectos colaterales que nos traerá el metaverso



A pesar de que el metaverso todavía no es más que una entelequia, vale la pena plantearse algunas cuestiones vinculadas con ciertos ámbitos relacionados con este cosmos virtual. Son preguntas que, hoy por hoy, no tienen respuesta, pero que el profesor Bourdin lanza al aire con el ánimo de ir profundizando en el asunto. Estas son algunas de ellas:

• ¿Cuál será la ética de este mundo?

• ¿Cómo se regulará esta "cibervida"?

• ¿Quién tendrá el control?

• ¿Quién decidirá las normas?

• ¿Cuál será el papel de los gobiernos?

Veremos si el tiempo, poco a poco, va desvelando las respuestas a estas y otras cuestiones que despierta el anuncio del metaverso. A día de hoy, lo único que sabemos a ciencia cierta es que "los apasionados de las tecnologías digitales tenemos unos años por delante en los que vamos a estar muy entretenidos presenciando la carrera que va a tener lugar", augura el profesor César Córcoles.