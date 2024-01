Artículo de referencia:

González-Recio, Sonia; Boada-Cuerva, Maria; Serrano-Fernández, María José; Assens-Serra, Jordi; Araya-Castillo, Luis, y Boada-Grau, Joan. (2021). "Personality and impulsivity as antecedents of occupational health in the construction industry". International Journal of Occupational Safety and Ergonomics: JOSE, 1-8. https://doi.org/10.1080/10803548.2021.1992946

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.