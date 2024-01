Ha sido jugadora de la selección española, campeona de la Copa de la Reina y jugadora revelación de la Primera División de España en 2021. Ahora es titular en el primer equipo femenino de fútbol del Atlético de Madrid y, además, estudia el grado de Derecho en la UOC. Marta Cardona ha sido la protagonista del fútbol femenino español este verano por ser la artífice del gol que dio el paso a cuartos en la Eurocopa y por su fichaje estrella en el Atlético de Madrid. El esfuerzo y la tenacidad forman parte de su vida y quizá son las claves que le permiten no renunciar a nada y compaginar su vida como deportista de alto rendimiento con sus estudios superiores.

¿Cómo consigues llegar a todo?

Se trata de ser un poco responsable. Si tienes ganas y quieres hacer algo, puedes organizarte y conseguirlo. Yo busco el equilibrio: cuando salgo de entrenar me gusta estudiar, sobre todo ahora el grado de Derecho. Y cuando termino de estudiar, me gusta ir a entrenar.

Pero con la exigencia de los entrenamientos, los partidos, los viajes… Encontrar tiempo para estudiar requerirá mucho esfuerzo.

Sí, pero nosotras tenemos un trabajo muy liviano y hacemos lo que nos gusta. Si no tenemos sesión doble, entrenamos de 8.30 h a 13 h, por lo que tengo toda la tarde libre. Yo suelo estudiar de 16 h a 20 h; entremedias puedo tomarme un descansito, pero normalmente dedico entre tres y cuatro horas al día de lunes a viernes, para así tener el fin de semana libre y concentrarme para el partido.

¿Crees que sistemas como el de la UOC, en el que se puede estudiar de manera asíncrona, cuando puedes y quieres, son la mejor opción para personas con vidas como la tuya, si no la única?

Sí, por supuesto. Si sabes organizarte, si no te cuesta ponerte y eres un poco autodidacta, la UOC te ofrece todas las facilidades del mundo, y sobre todo a deportistas de alto rendimiento. Conmigo ha sido así desde el principio y lo agradezco. El sistema de la UOC es el que me gusta: para mí la evaluación continua es la mejor forma de comprender todos los conceptos. No se trata solo de leer los temas y escupirlos en un examen. Obviamente tienes las dos opciones, pero a mí la evaluación continua es la que mejor me ha venido, con la que he aprendido mejor los conceptos, porque, además, con este sistema hay muchos trabajos prácticos.

¿Y te ha ocurrido, en alguna ocasión, que debías entregar una PEC y, además, tenías un partido? Porque, al fin y al cabo, siempre hay fechas que cumplir.

No me ha ocurrido porque las PEC duran unos cuantos días (quince, dieciocho...). Tienes tiempo de organizarte. Además, también depende de las asignaturas que cojas. En mi caso en este curso no he sido valiente y no me he cogido las cinco asignaturas de cada semestre, sino cuatro.

¡Son muchas también!

Bueno, lo estoy haciendo fuerte, pero no me cuesta. Quizá alguna vez sí he ido algo más ahogada si he tenido que entregar dos o tres PEC en los mismos días...

¿Y qué tal el trabajo con tus compañeros?

Me gusta mucho compartir conocimientos con mis compañeros en el chat. Cada uno tiene su forma de pensar. Te ríes, está muy bien.

Cuando dejes el fútbol profesional, ¿quieres trabajar en algo relacionado con el derecho deportivo?

Con 22 años te hubiese dicho que sí, que me gustaría trabajar en algo relacionado con el deporte. Estaba sumergida en el fútbol y todo lo hacía en un ambiente futbolístico y de deporte. Pero ahora, con 27 años y con las vivencias que he tenido, veo las cosas de forma diferente. No me veo vinculada al fútbol cuando deje el deporte. Creo que me iré por otra rama, no sé cuál aún. Me gusta mucho el derecho penal, pero quizá tendría que cambiar un poco mi forma de ser.

¿Empezaste a jugar al fútbol de pequeña? ¿Cómo comenzaste?

Desde pequeña siempre he hecho deporte. Juego al fútbol desde los cuatro años. Tengo un hermano seis años mayor y me encantaba irme con él y sus amigos a jugar. También tenía amigas, pero me gustaba jugar con los mayores. Mi padre nunca me insistió en que hiciera fútbol, aunque él era muy futbolero; también he probado el balonmano y el golf. Tengo que agradecerle que haya podido probar diferentes deportes y haya podido elegir.

Ahora veo a muchos padres que presionan a los niños para que hagan fútbol y creo que es un grave error. Hay que dejar disfrutar al niño, que se nutra, que adquiera los valores del deporte y que elija el que quiera y por las razones que sea: porque lo practican amigos, porque le gusta más...

Niña que juega a fútbol. ¿Estás un poco harta de que se te compare con los niños, de que te pregunten por este tema?

Me gustaría que este tipo de preguntas no se hicieran, porque eso significa que hemos dado el salto. Es cierto que se han dado pasos agigantados, pero se tiene que estabilizar, y de aquí hacia arriba. Entiendo que se hagan preguntas sobre si he sufrido bullying o si me han hecho comentarios machistas. A mí no me ha pasado, pero quizá es porque se me daba bien. Y esto es como todo en la sociedad: si algo se te da bien, no pasa nada; y si se te da mal, se te machaca.

Pero cuando eras pequeña, cuando prácticamente no había referentes femeninos a los que imitar, ¿soñabas con llegar a donde estás ahora?

No podía soñar en absoluto con algo así, pero no hace quince años, ni siquiera hace cuatro. Hemos mejorado tan rápido que casi no nos hemos dado cuenta. Comparo lo que cobraba cuando jugaba en Zaragoza y lo que cobro hoy, y hay mucha diferencia. Jamás en mi vida me hubiese imaginado contar con la infraestructura que tenemos hoy en día en los entrenamientos. Hemos dado un salto de calidad espectacular en todos los ámbitos: en mi generación, las niñas no teníamos los recursos actuales para una buena alimentación, un buen entrenamiento físico… De todas formas, espero que el fútbol femenino no se convierta en lo que hoy es el masculino, que no se cometan los mismos errores, que sea más deporte y no tanto negocio.

¿Hasta qué punto te condiciona tener patrocinadores?

A mí me patrocina Adidas y obviamente tengo que llevar esta marca. Y estoy superagradecida; yo antes me compraba las botas, así que... Hace diez años no podía ni soñar con ser una futbolista profesional que tuviera este tipo de cosas, y ya no hablo solo de temas materiales, sino también de que te valoren como juegas. Espero que se siga en esta línea.

Tienes 100.000 seguidores en Instagram, 10.000 en Twitter... ¿Crees que las redes sociales son importantes para promocionar tu trabajo?

Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si no tienes redes, no puedes venderte y, por desgracia, esto influye a la hora de tener patrocinadores. He visto jugadoras espectaculares que, por no ser tan activas en redes, quizá no han sido tan valoradas. Yo no soy muy de estar todo el tiempo subiendo a las redes mi vida; me cuesta, soy un poco vergonzosa. Sin embargo, entiendo que están a la orden del día y que hay que saber usarlas. Por ejemplo, la opción de mejores amigos que ha creado Instagram está muy bien, porque prefiero que la gente no vea mi vida privada. Yo subo contenidos sobre fútbol y quizá un poco de ocio, pero nada más. Pero, como digo, pueden ser un arma de doble filo, porque si te va bien, estupendo, pero si no...

¿Crees que también pueden ser un escaparate para que las niñas a las que les gusta el fútbol puedan tener referentes femeninos?

A mí me gusta más que esto ocurra cuando se acercan a ti en un partido, por ejemplo. Es ahí donde tienes que ser simpática, mirar a la cara al público, ser natural en persona; no fomentar la naturalidad en redes, en las que puedes vender una cosa que no eres.

Dices que eres vergonzosa. ¿También lo eres cuando sales al campo y sabes que te ve tanta gente, como este verano en la Eurocopa?

No, es una vergüenza diferente. Al final, en el deporte de élite estamos acostumbradas a la presión. Tienes que ser muy fuerte mentalmente y tienes que estar a lo tuyo. Cuando estás en el campo no te da tiempo a pensar en estas cosas: estás enfocada en jugar. Yo casi ni escucho al público. No te das cuenta porque estás muy concentrada en jugar.

¿Cómo ves esta temporada en el Atlético de Madrid?

Muy bien, estoy muy ilusionada. Vamos a hacer grandes cosas porque tenemos un grupo espectacular, tanto desde el punto de vista humano como futbolístico. Y, a medida que vayamos encajando las piezas, va a estar muy bien.

¿Crees que tu carrera continuará fuera de España?

He aprendido a vivir el momento. Hace un año te hubiera contestado que en x años me hubiera gustado estar en tal club y estaría haciendo planes. Ya no. Ahora mismo estoy en el Atlético, estoy muy contenta con mis compañeras, me tratan superbién. Lo que quiero es disfrutar este año y luego ya veremos.