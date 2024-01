¿Cuáles son las formas más originales e innovadoras de retratar acontecimientos históricos en la ficción? Si bien el ensayo ha sido, y continúa siendo, la forma privilegiada para una disciplina como la historia, lo cierto es que esta se escribe de muchas maneras, y cada una tiene públicos diversos y cambiantes. Hay formas muy distintas de hacer historia —es decir, de producir conocimiento sobre el pasado—, con la novela, el teatro, el cine, el cómic y la animación. "Los ejemplos son numerosísimos", señala Neus Rotger, investigadora del grupo de investigación Global Literary Studies Research Lab (GlobaLS), adscrito al IN3 y a los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, "y también es cierto que las fronteras entre los distintos géneros son cada vez más difíciles de discernir".

"Si reconocemos que toda historia pasa por el lenguaje —escrito y también oral—, es imprescindible que prestemos atención a las formas de narración del pasado", explica Rotger. "Debemos tener en cuenta aspectos como la subjetividad de quien narra, el archivo o las fuentes en las que basa su credibilidad, o las propias palabras o estrategias narrativas que utiliza", señala.

Y dentro de la multitud de géneros, hay voces que son particularmente interesantes a la hora de retratar acontecimientos históricos. "Por ejemplo, me parece que vale mucho la pena estudiar de cerca autores como por ejemplo W. G. Sebald en Los emigrados, Los anillos de Saturno o Austerlitz", explica Rotger. De este autor destaca "el uso que hace del material de archivo, especialmente de las fotografías", en novelas que narran la historia "desde un punto de vista muy personal —y melancólico—, y donde la memoria y la investigación de la propia identidad tienen un peso determinante en la construcción del relato".

En este mismo sentido, y también desde la literatura, la profesora destaca a Éric Vuillard. "Nos muestra cómo grandes acontecimientos históricos como la Revolución Francesa o las dos guerras mundiales pueden ser repensados desde ángulos más periféricos", comenta sobre el autor. Y es que en sus narraciones "da visibilidad y voz a quienes no tuvieron ni en su momento histórico ni en el relato que se hizo después". Un objetivo que también persigue la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Aleksiévitx, Premio Nobel de literatura en 2015, que "de nuevo muestra cómo la historia de un acontecimiento tan estudiado como la Segunda Guerra Mundial todavía contiene silencios importantes, como el de las mujeres". En La guerra no tiene rostro de mujer, Aleksiévitx combate este silencio en una "novela de voces", donde recoge el testigo real de centenares —de entre el casi millón— de mujeres que combatieron en las filas del Ejército Rojo. "Entre el periodismo, la historia oral y la antropología social, esta acumulación estremecedora de testigos femeninos, que no son ficción pero que componen un entramado narrativo profundamente meditado, adquiere una extraña calidad literaria, que también es moral".

"Otros ejemplos de escrituras de la historia muy originales son la novela Mujer en punto cero, de Nawal El Saadawi, sobre la historia de las mujeres en Egipto por parte del régimen de Mubarak; la novela gráfica Irmina, de Barbara Yelin, sobre la memoria del régimen nazi, o la película documental L'image manquante, de Rithy Panh, sobre los estragos del régimen de los Jemeres Rojos en Camboya. Y también otros títulos más conocidos, como Maus, de Art Spiegelman, o Persépolis, de Marjane Satrapi, adaptada después al cine de animación". Historias como estas, apunta la profesora, "proponen formas alternativas de historiar el pasado: usan el dibujo y las técnicas del cómic y la animación para dar vida —y también cuerpo y emoción— a la narración del pasado". Son lenguajes que explotan la expresividad y la emoción, y que abren el espectro de la representación a la experimentación.