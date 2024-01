Los 5 retos a los que se enfrenta Estados Unidos

Con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos, Isabel García-Ajofrín , periodista, doctora en Ciencias Políticas y autora de Joe Biden, el último pie, la selección del presidente de Estados Unidos en 2020 de la editorial UOC y Ernesto Pascual, doctor en relaciones internacionales y profesor de Ciencia Política de la UOC , explican cuál es la situación del país y qué retos tiene en estos próximos años.

1. La Guerra de Ucrania hace resurgir la OTAN

La Guerra de Ucrania ha alterado las relaciones de poderes en todo el mundo. Pero a juicio del politólogo Ernesto Pascual, Estados Unidos ha salido beneficiado. “Moralmente, Estados Unidos ha ganado, con la Guerra de Ucrania ha resurgido la OTAN”, incide. Para Pascual, el conflicto del país del Dombás, además de debilitar a Rusia, ha logrado que Europa fuera consciente de la importancia de su seguridad, “un objetivo que Estados Unidos anhelaba desde hacía muchos años”, asevera.

La Cumbre de la OTAN celebrada la pasada semana en Madrid es un ejemplo de este cambio de estrategia. “La guerra ha convencido a los europeos de que deben invertir en defensa, hasta Alemania ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para construir un gran ejército”, incide Pascual. No obstante, el profesor de la UOC ve lejos la idea de crear un ejército europeo. “No será algo inmediato, hay muchas estructuras por el medio que dificultan esta acción, pero vamos por este camino”, considera Pascual.

2. Estados Unidos y su política exterior

Algunos analistas, politólogos e historiadores hablan sobre “el deber moral” con el que vive el pueblo americano. Este concepto hace referencia a la conciencia de una sociedad de imponer sus propias nociones sobre el bien y el mal, de lo justo y lo injusto, siempre teniendo en cuenta su propia concepción cultural del mundo.

A modo de ejemplo y según una encuesta de Pew Research Center , el 85% de los estadounidenses está a favor de mantener las estrictas sanciones económicas a Rusia, aunque esto les afecte a su propia economía. Este apoyo, sin embargo, está condicionado a que no se envíen soldados. “Este cambió de opinión surgió con la Guerra de Vietnam y se asentó con Irak y Afganistán”. Asimismo, Pascual considera que el sentido del “deber americano”, se diluye con la práctica económica. “Si lo tuviera tan inculcado no haría tratos con Arabia Saudí, sólo aplica esta moralidad en aquellos países con menos poder que ellos”.

Isabel García-Ajofrín, periodista, Doctora en Ciencias Políticas y autora de Joe Biden, el último pie, la selección del presidente de Estados Unidos en 2020, considera que más que un deber moral, el pueblo americano es solidario de per se. “Existe un sentimiento de solidaridad generalizado con el pueblo Ucraniano. Sólo la ciudad de Nueva York ha donado 1,5 millones de piezas de equipamiento para hospitales y otras necesidades, y en las calles, pequeños gestos como las banderas ucranianas en las ventanas, se siguen viendo”.

3. El mandato de Biden

Sobre la administración Biden, García-Ajofrín, que en la actualidad vive en Nueva York lo describe como un: “vuelta a la normalidad”. Según la periodista y doctora, el desempleo en Estados Unidos ha bajado al 3,6 %, y también, con el cambio de liderazgo, “el país ha vuelto al sentido común”.

Por otro lado, para Pascual, Biden ha tenido una política puramente continuista. “Para los asuntos internos, sigue la estela de la Administración Obama y en cuanto a las acciones exteriores no ha deshecho nada de la Administración Trump, sirven de ejemplo el tema de Jerusalén como capital o el posicionamiento de EUA con Marruecos”.

4. El fallo de Roe contra Wade

Hace tan sólo una semana, el Tribunal Supremo emitió un fallo contra Roe contra Wade, una ley que protegía constitucionalmente el aborto desde hacía 50 años. “Y fue posible gracias a los tres jueces ultraconservadores que nombró Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett”, incide García-Ajofrín.

Como relata la autora de Joe Biden, el último pie, la selección del presidente de Estados Unidos en 2020 de la editorial UOC: “la decisión de los jueces desencadenó protestas multitudinarias por todo el país, en las que participaron muchos de los líderes demócratas. El propio alcalde de Nueva York, la gobernadora, congresistas federales del estado y líderes locales convocaron actos para condenar la decisión del Tribunal en la ciudad”.

Sin embargo, para Pascual, el clamor del pueblo no siempre se traduce en votos demócratas. “El mandato de Biden no se entenderá más de cuatro años, y a pesar de la oleada social y demócrata de las calles, no hay nada ganado en las urnas. Los republicanos conocen muy bien el sistema y saben cómo sacarle ventaja. No empiezan las batallas que van a perder y lo del Roe contra Wade es un ejemplo”.

5. Mujer presidenta

García-Ajofrín recuerda que, pese a estar en 2022, este mismo año ya se debatirán muchos puntos importantes de las elecciones de 2024. “En unos meses tenemos las primarias estatales y unas elecciones de medio mandato donde se renovará toda la Cámara de Representantes y 34 sillas del Senado en todo el país. Sin lugar a dudas, será un verano activo en cuanto activismo y participación ciudad”.

Eso sí, faltará saber si el activismo se pasa a las urnas, como defendía en anterioridad Pascual. Aún así, como concluye García-Ajofrín y tal y como se explica en su último libro de la UOC: “lo más fascinante de las elecciones americanas es que siempre acontece algo inesperado”. Es más, esta experta se atreve a decir: "tras la decisión del Tribunal Supremo en Roe contra Wade, que ha reactivado el activismo a favor de los derechos reproductivos, las próximas elecciones presidenciales estadounidenses podrían ser las elecciones de las candidatas. En este contexto, la vicepresidenta Kamala Harris, si se presentase, tiene una oportunidad extraordinaria."