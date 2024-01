Los Juegos Olímpicos supusieron una transformación del perfil del turista

El profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Joan Miquel Gomis López opina que "el cambio más significativo" en cuanto al turismo que supusieron los Juegos Olímpicos "fue la transformación del perfil del turista". De hecho, hay datos que lo corroboran. En 1990, solo el 22 % de los turistas llegaban por vacaciones y ocio a la ciudad, mientras que la mayoría lo hacía por trabajo. Actualmente, la relación es inversa y predomina el turista vacacional. Además, si en 1990 en Barcelona pernoctaban 1,7 millones de turistas, en pocos años esta cifra se multiplicó por tres y en 2019, antes de la pandemia, casi alcanzó los 10 millones.

Gomis también destaca que la inversión en la actualización de infraestructuras durante los Juegos Olímpicos se combinó con la proyección internacional de la ciudad, que reivindicó "la modernidad de la capital catalana", pero también los atributos que ya tenía: la posición estratégica y privilegiada en el Mediterráneo —cerca de los principales mercados emisores europeos—, el clima y el patrimonio natural y cultural. El profesor considera que el crecimiento espectacular de Barcelona posterior a los Juegos Olímpicos "no estaba previsto".

En este sentido, "un porcentaje significativo de plazas de alojamiento de la ciudad se canalizó a través de cruceros contratados temporalmente para cubrir la demanda puntual de aquellos días, ante el riesgo de crear una oferta hotelera excesiva no aprovechable posteriormente", destaca Gomis. Asimismo, Gomis considera que "los efectos de los Juegos Olímpicos en el turismo no fueron inmediatos y también fueron fruto de campañas de promoción posteriores". Según el profesor de la UOC, las ventajas y los inconvenientes del turismo de la Barcelona actual "son resultado de las decisiones tomadas en los últimos tiempos, y no de las que se tomaron hace más de treinta años".

"Desde la perspectiva actual, se hace necesaria la reflexión sobre los límites del modelo de desarrollo de un territorio a través de grandes eventos como los Juegos Olímpicos, y se evidencia la necesidad de generar alternativas con eventos de menor dimensión, con objetivos y efectos más específicos", añade el profesor de la UOC.