Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, Salud y bienestar.

Artículo de referencia:

CALABRIA, M., GARCÍA-SÁNCHEZ, C., GRUNDEN, N. et al. Post-COVID-19 fatigue: the contribution of cognitive and neuropsychiatric symptoms. En: Journal of Neurology [en línea] (2022). Disponible en: https://doi.org/10.1007/s00415-022-11141-8