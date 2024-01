Cinco falsas creencias sobre el dolor crónico

1. Si no se encuentra una causa física, la persona se está inventando el dolor

El hecho de que, en ocasiones, no se encuentre una causa fácilmente identificable del dolor que sufre una persona puede llevar a pensar que se está inventando su dolor. Sin embargo, como explican los psicólogos Rubén Nieto y Mayte Serrat, autores de Dolor y psicología: por qué es necesaria la persona especialista en dolor? , "el dolor no suele inventarse ni se crea voluntariamente. El dolor siempre es real y se genera con independencia de lo que la persona pueda opinar o pensar".

Tradicionalmente, el dolor ha sido entendido "desde un modelo biomédico asociado a daño en los tejidos, interpretando que, cuanto más daño (cuanta más nocicepción) hay, más dolor se siente. Gracias a la neurociencia sabemos que esto no es así", indica Serrat poniendo como ejemplo el miembro fantasma, que se da cuando una persona percibe dolor en una parte de su cuerpo que ya no tiene. "Es posible tener dolor sin un cuerpo físico y es exactamente igual de real que si se tuviera esa parte física. Hay que tener en cuenta que la nocicepción no es necesaria ni suficiente para generar dolor", afirma la psicóloga y fisioterapeuta.